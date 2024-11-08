Дом, где жил Пушкин, и «Дом-Вашингтон». В Петербурге капитально отремонтируют несколько исторических зданий

Петербургский Фонд капитального ремонта 8 ноября объявил тендеры на капитальный ремонт нескольких исторических зданий. Среди них — Дом Клокачева, в котором жили Пушкин и Росси, и Дом Герварт на набережной Фонтанки.

Аукцион с начальной ценой в 172,2 миллиона рублей предполагает капитальный ремонт четырёх объектов культурного наследия регионального значения:

• Дом архитектора Маевского — Общежитие гражданских инженеров на набережной Фонтанки, 110. Четырехэтажное здание 1880 года постройки.

• Дом княгини Анны Бебутовой в переулке Макаренко, 10. Двухэтажный. Построен в начале XIX века. Флигели пристроены несколько позже.

• Дом вице-адмирала Клокачева на Лабутина, 36 / Фонтанки, 185. Был построен в XVIII веке и перестроен в начале XX. Поэт Александр Пушкин жил здесь с родителями после окончания лицея, в 1817–1820 годах. Архитектор Карл Росси поселился здесь в 1840-х, незадолго до своей смерти. Сейчас Дом Клокачева — это четырехэтажный жилой дом с апартаментами.

• Дом Герварт на набережной Фонтанки, 103. Построен в начале XIX века. Был частично видоизменен в начале XX века. На сегодня это четырехэтажное здание, имеет статус выявленного объекта культурного наследия.

В двух из этих домов планируют провести капитальный ремонт систем электроснабжения (это дома Клокачева и Бебутовой). В остальных — капитальный ремонт фасадов.

Еще один тендер с начальной ценой в 276,2 миллиона рублей предполагает оценку технического состояния, разработку проекта и ремонт неоклассического 12-этажного здания на Кузнецовской, 44 в Московском районе. Здание построено в 1950-х. В позднесоветское время молодые люди называли его «Вашингтон» из-за своеобразной архитектуры.

Аукцион с начальной ценой в 61,1 миллион рублей предполагает обследование, разработку проекта и ремонт фасадов четырех типовых жилых домов: на Красносельском ш. 44 а, Новоизмайловском, 49 а, а также в Металлострое на Садовой, 7 и Садовой, 9а.

Предварительный срок подачи заявок — 18 ноября.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что годовой план капремонта в Петербурге на 2025 год оказался в полтора раза меньше, чем в 2024 году.