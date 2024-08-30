    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 27

    3 м/с, южн

    768мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.45eur101.77

    Годовой план капремонта в Петербурге на 2025 год оказался в полтора раза меньше, чем в 2024 году

    1804
    13 комментариев

    Объем плана по капремонту в Петербурге на 2025 год составляет 29,4 млрд рублей. В году текущем он составляет 38,3 млрд.

    Судя по докладу жилищного комитета, который он представил 30 августа, в следующем году запланирован 2 571 вид строительно-монтажных работ (в 2024 — 3 124 вида). 8,5 млрд должен выделить бюджет (в 2024-м — 8,24 млрд), 20,9 млрд — должны обеспечить за счет взносов горожан (в 2024 — 30 млрд). Жилком просит увеличить финансирование на 2025 год до 31,3 млрд, что позволит провести 2 658 видов работ.

    Как рассказал жилком, предполагается продолжить программу капремонта домов на Невском проспекте, а также завершить программу замены лифтов, выработавших свой ресурс.

    В 2024 году ставку взносов капремонта было решено не поднимать. Накануне в фонде капитального ремонта прошла смена руководства: вместо Дмитрия Шутова его возглавил Евгений Петров.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close