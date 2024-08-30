Годовой план капремонта в Петербурге на 2025 год оказался в полтора раза меньше, чем в 2024 году

Объем плана по капремонту в Петербурге на 2025 год составляет 29,4 млрд рублей. В году текущем он составляет 38,3 млрд.



Судя по докладу жилищного комитета, который он представил 30 августа, в следующем году запланирован 2 571 вид строительно-монтажных работ (в 2024 — 3 124 вида). 8,5 млрд должен выделить бюджет (в 2024-м — 8,24 млрд), 20,9 млрд — должны обеспечить за счет взносов горожан (в 2024 — 30 млрд). Жилком просит увеличить финансирование на 2025 год до 31,3 млрд, что позволит провести 2 658 видов работ.