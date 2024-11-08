В Москве арестовали экс-гендиректора Главного управления спецстроительства Минобороны

Савёловский районный суд Москвы арестовал бывшего генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Министерства обороны России Александра Молодченко по делу о мошенничестве при заключении государственных контрактов. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Вместе с Молодченко под стражу отправился Евгений Сундуков, а в отношении Ольги Павловой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, все трое подозреваются в совершении мошеннических действий при выполнении государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации. Подробностей не приводится, но утверждается, что подозреваемые «ввели в заблуждение должностных лиц Минобороны».

2 сентября 2024 года на сайте ФГУП «ГУСС» появилось сообщение , что Молодченко Александр больше не является генеральным директором организации. Гендиректором был назначен Николай Волков.

Основным видом деятельности ФГУП «ГУСС» является строительство жилых и нежилых зданий. Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД, как «Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе», «Аренда и лизинг строительных машин и оборудования», «Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках», «Деятельность автомобильного грузового транспорта», «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей» и т. д.