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Общество В Москве арестовали экс-гендиректора Главного управления спецстроительства Минобороны

В Москве арестовали экс-гендиректора Главного управления спецстроительства Минобороны

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6 комментариев

Савёловский районный суд Москвы арестовал бывшего генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Министерства обороны России Александра Молодченко по делу о мошенничестве при заключении государственных контрактов. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Вместе с Молодченко под стражу отправился Евгений Сундуков, а в отношении Ольги Павловой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, все трое подозреваются в совершении мошеннических действий при выполнении государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации. Подробностей не приводится, но утверждается, что подозреваемые «ввели в заблуждение должностных лиц Минобороны».

2 сентября 2024 года на сайте ФГУП «ГУСС» появилось сообщение, что Молодченко Александр больше не является генеральным директором организации. Гендиректором был назначен Николай Волков.

Основным видом деятельности ФГУП «ГУСС» является строительство жилых и нежилых зданий. Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД, как «Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе», «Аренда и лизинг строительных машин и оборудования», «Производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях лесных территорий, а также на строительных площадках», «Деятельность автомобильного грузового транспорта», «Строительство автомобильных дорог и автомагистралей» и т. д.

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ПО ТЕМЕ
Александр Молодченко Мошенничество Минобороны Госконтракты ФГУП ГУСС Главное управление специального строительства
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Комментарии
7
Snow*
16 минут
Таки боевики в касках и полевом камуфляже с закрытыми лицами этих жуликов в бою только что добыли? Это суд общей юрисдикции в г. Москва или военный трибунал на передней линии, где велика вероятность нападения вооруженных сил противника?
Klaustrofobik
26 минут
А когда Шойгу и его дружбана таёжного?
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