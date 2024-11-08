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Происшествия Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах гибели пяти человек при пожаре на 5-й Советской

Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах гибели пяти человек при пожаре на 5-й Советской

1 352
8 комментариев

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад об обстоятельствах гибели пяти человек при пожаре в коммуналке Петербурга. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

После случившегося на 5-й Советской возбуждено уголовное дело по статье, связанной с причинением смерти по неосторожности двум или более лицам. Сначала спасатели сообщали об одном погибшем и четырех пострадавших. Позже в СК сообщили, что число погибших увеличилось до пяти. Среди них трое мужчин, девушка и несовершеннолетний.

Пожар в доме 24/13 по 5-й Советской произошел ночью 8 ноября. Сотрудники МЧС тушили огонь около пяти часов. О том, что происходило утром после страшной ночи на месте происшествия, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
8
DEMOMON
53 минуты
Ну вот и Александр подоспел. Кто там переживал по поводу подключения Бастрыкина к этому делу? )
Klaustrofobik
17 минут
А что там с пожаром в Крокус сити.?
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