Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах гибели пяти человек при пожаре на 5-й Советской

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад об обстоятельствах гибели пяти человек при пожаре в коммуналке Петербурга. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

После случившегося на 5-й Советской возбуждено уголовное дело по статье, связанной с причинением смерти по неосторожности двум или более лицам. Сначала спасатели сообщали об одном погибшем и четырех пострадавших. Позже в СК сообщили, что число погибших увеличилось до пяти. Среди них трое мужчин, девушка и несовершеннолетний.

Пожар в доме 24/13 по 5-й Советской произошел ночью 8 ноября. Сотрудники МЧС тушили огонь около пяти часов. О том, что происходило утром после страшной ночи на месте происшествия, читайте в материале «Фонтанки».