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Происшествия Сильный пожар в центре Петербурга. Есть погибший и пострадавшие

Сильный пожар в центре Петербурга. Есть погибший и пострадавшие

5 973
5 комментариев

Серьёзный пожар в Центральном районе Петербурга ночью 8 ноября тушили по повышенному номеру сложности. Погиб один человек, четверо госпитализированы.

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 3:21 поступил вызов на 5-ю Советскую улицу, 24/13. Это дом на углу с Суворовским проспектом. Пожар начался в трёхкомнатной квартире — в комнате и коридоре, огонь охватил 25 квадратных метров. В 4:26 ему присвоили дополнительный номер 1-бис. В 4:51 был дан отказ 1-бис, тушение продолжилось по первому номеру. В 5 часов — локализация, ликвидация открытого горения. О полной ликвидации пожара пока не сообщалось. На месте работают шесть единиц техники МЧС и 25 человек личного состава.

«В результате пожара погиб мужчина, 4 человека пострадали — госпитализированы в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.

Движение по Суворовскому и 5-й Советской, судя по «Яндекс.Картам», не перекрыто.

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Комментарии
5
Kirill77
43 минуты
"Суборовский" - видимо, новый проспект в СПб
Igor_SPb
28 минут
Что-то на этой неделе много крупных пожаров в городе, что же в новогодние праздники будет. Может губернатору стоит дать указание об организации пожарных постов в жилых домах? Хотя бы огнетушители на лестничных площадках вешать, в опечатанных боксах. А то ведь в квартирах ни у кого огнетушителя нет, загорится, люди не знают, что делать. Когда-то в стране было даже обучение населения тушению пожаров, добровольные пожарные дружины из жителей были.
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