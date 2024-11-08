Сильный пожар в центре Петербурга. Есть погибший и пострадавшие

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 3:21 поступил вызов на 5-ю Советскую улицу, 24/13. Это дом на углу с Суворовским проспектом. Пожар начался в трёхкомнатной квартире — в комнате и коридоре, огонь охватил 25 квадратных метров. В 4:26 ему присвоили дополнительный номер 1-бис. В 4:51 был дан отказ 1-бис, тушение продолжилось по первому номеру. В 5 часов — локализация, ликвидация открытого горения. О полной ликвидации пожара пока не сообщалось. На месте работают шесть единиц техники МЧС и 25 человек личного состава.