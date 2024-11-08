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Происшествия Ещё страшнее. В пожаре на Суворовском погибли трое взрослых и ребёнок

Ещё страшнее. В пожаре на Суворовском погибли трое взрослых и ребёнок

10 874
15 комментариев
+1

Серьёзный пожар на Суворовском проспекте в Петербурге оказался ещё более жёстким. Погибли четыре человека, а не один, как сообщалось ранее. Один из них — несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Об этом сообщают городские СУ СК и прокуратура.

Сотрудников МЧС вызвали на 5-ю Советскую улицу, 24/13, как уже писала «Фонтанка», в 3:21. Огонь охватил 25 квадратных метров в трёхкомнатной квартире. По данным СК, это коммуналка. Пожару присваивали повышенный номер 1-бис и тушили в общей сложности около пяти часов.

Следователи устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступления, назначены экспертизы. Прокурор Центрального района Санкт-Петербурга Юрий Сулицкий взял расследование на личный контроль. Родственников погибших сейчас ищут.

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Комментарии
15
280274738
37 минут
коммуналки в центре-это бич нашего города. старые дома, старые проводки, коренные петербуржцы, которые не могут приобрести нормальное жилье (и не все они алкаши и наркоманы. чаще в квартирах наркоманы живут), а у нас плевать хотело руководство города на расселение коммуналок. такие программы для расселения, что и воспользоваться сложно. а ведь остались коммуналки и по 10 и более комнат. а ведь еще там делают студии, селят шерсть пачками... ну городу важнее перестроить станцию метро за миллионы, чем расселить коммуналки. на это денег нет....
263248201
45 минут
Похоже на способ расселения коммуналки. 😔
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