Ещё страшнее. В пожаре на Суворовском погибли трое взрослых и ребёнок

Серьёзный пожар на Суворовском проспекте в Петербурге оказался ещё более жёстким. Погибли четыре человека, а не один, как сообщалось ранее. Один из них — несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Об этом сообщают городские СУ СК и прокуратура.

Сотрудников МЧС вызвали на 5-ю Советскую улицу, 24/13, как уже писала «Фонтанка», в 3:21. Огонь охватил 25 квадратных метров в трёхкомнатной квартире. По данным СК, это коммуналка. Пожару присваивали повышенный номер 1-бис и тушили в общей сложности около пяти часов.