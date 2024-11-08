Тушили 5 часов. Смертельный пожар на Суворовском ликвидирован

Серьёзный пожар в Центральном районе Петербурга ликвидирован. Квартиру в жилом доме на Суворовском проспекте утром 8 ноября тушили около пяти часов. Число жертв и пострадавших остаётся прежним.

Сотрудников МЧС вызвали на 5-ю Советскую улицу, 24/13, как уже писала «Фонтанка», в 3:21. Огонь охватил 25 квадратных метров в трёхкомнатной квартире. В течение получаса его тушили по номеру 1-бис. К 5 утра 25 пожарных справились с пламенем, была дана локализация. В 8:18, как сообщает ГУ МЧС, пожар ликвидировали.