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Происшествия Тушили 5 часов. Смертельный пожар на Суворовском ликвидирован

Тушили 5 часов. Смертельный пожар на Суворовском ликвидирован

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Серьёзный пожар в Центральном районе Петербурга ликвидирован. Квартиру в жилом доме на Суворовском проспекте утром 8 ноября тушили около пяти часов. Число жертв и пострадавших остаётся прежним.

Сотрудников МЧС вызвали на 5-ю Советскую улицу, 24/13, как уже писала «Фонтанка», в 3:21. Огонь охватил 25 квадратных метров в трёхкомнатной квартире. В течение получаса его тушили по номеру 1-бис. К 5 утра 25 пожарных справились с пламенем, была дана локализация. В 8:18, как сообщает ГУ МЧС, пожар ликвидировали.

Погибший — мужчина. Госпитализированы четыре человека.

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