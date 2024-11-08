«Это правда?» Заплаканные родственники и друзья погибших пришли на место страшного пожара на 5-й Советской

Источник: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»







Едкий запах гари среди ночи 8 ноября разбудил жильцов одного из домов в Центральном районе Петербурга. Пожар охватил коммунальную квартиру на 5-й Советской улице, борьба с огнем продолжалась около пяти часов, его жертвами стали трое мужчин, девушка и ребенок. Заплаканные родственники погибших пришли к пепелищу под утро, соседи со вздохом разводили руками. «Фонтанка» поговорила и с первыми, и со вторыми, чтобы узнать, что могло привести к трагедии.

Сигнал о пожаре в доме 24/13 по 5-й Советской, на углу с Суворовским проспектом, поступил в экстренные службы в 3:21. Огонь охватил 25 квадратных метров в трёхкомнатной коммунальной квартире на втором этаже. Спустя час ему присвоили дополнительный номер 1-бис. К 5 утра 25 пожарных при участии шести спецмашин справились с пламенем, открытое горение потушили. Только к 8:18 пожар полностью ликвидировали.

Изначально в МЧС сообщили об одном погибшем мужчине и четверых госпитализированных. По данным «Фонтанки», в больницу все пострадавшие поступили как неизвестные, все в состоянии клинической смерти. Позднее Следственный комитет обновил информацию – погибшими числятся четыре человека, один из которых — несовершеннолетний. Позже стало известно еще и о ставшей жертвой огня девушке.

Источник: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»







По факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам возбудили уголовное дело.

К 10 утра на пепелище остались сотрудники МЧС, полиции и Следственного комитета. Проходящие под сгоревшими окнами соседи замедляли шаг и в один голос рассказывали корреспонденту «Фонтанки», что среди тех, кто жил за стенкой, были и известные асоциальным образом жизни. Однако информация о количестве деливших коммуналку у местных жителей разнится.

«Я на четвёртом этаже живу, почувствовал запах и выглянул, пламени прям такого не было, да и криков, дымило сильно, — говорит мужчина из соседней парадной. — Там алкаш жил, все бомжи к нему ходили, пил хорошо».

Ещё одна жительница дома также среди ночи проснулась от едкого запаха: «У меня окно было приоткрыто, в начале четвертого почувствовала запах такой, начала бегать по комнатам, думаю, мало ли там у меня что-то. <…> Я оделась и вышла на улицу. Соседей из этого подъезда начали эвакуировать, тут мальчика-подростка по лестнице с третьего этажа спускали. <…> Когда вынесли оттуда отца, я говорю: «Там же еще мальчик-инвалид должен быть». Я эту семью знала. Старшая дочь их живет на Петроградке». Женщина отметила, что в квартире проживали родители с двумя сыновьями, один из которых инвалид, c ними соседствовал тот самый сосед-алкоголик и другая семья.

В магазине на первом этаже тоже говорят, что один из жильцов выпивал, гости к нему иногда забирались через окно: «Людей, конечно, всех этих жалко. Но Дима, которого кричали постоянно, уже вот здесь сидел… Они уже как будильник: „Ди-и-и-ма!“ Чудом наши окна огонь не задел».

Источник: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»

К половине одиннадцатого утра к дому приехала молодая женщина. Сквозь слезы она рассказала полиции и журналистке, что госпитализировали ее родных: мать, отчима и братьев, 16 и 17 лет, один из которых инвалид. «Это правда? Я сейчас в больницу звонила», — с трудом произнесла она. После быстро удалилась.

Следом к сгоревшей квартире прибыла заплаканная пара. Женщина рассказала, что этой ночью она находилась вне дома, в квартире были ее «муж и сын» — её семья.

«Подруга утром скинула», — ответил мужчина на вопрос корреспондента о том, как они узнали о пожаре.

Подошли и друзья погибшего подростка – девочка и мальчик лет 10 на вид. Ребята рассказали, что ходили друг к другу в гости, часто гуляли, о случившемся узнали из соцсетей. На погоревшие рамы они смотрели со слезами на глазах, не переговариваясь между собой.

По одним данным, трехкомнатную квартиру делили две семьи и мужчина, по другим – семья там находилась только одна. Детали их житья и обстоятельства появления огня предстоит установить следователям, назначены необходимые экспертизы. Прокурор Центрального района Санкт-Петербурга Юрий Сулицкий взял расследование на личный контроль.

Администрация Центрального района Петербурга сообщает, что с жителями дома работают социальные службы. В случае необходимости им обещают оказать необходимую помощь, предоставить временное размещение.