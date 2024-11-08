Число погибших при пожаре в коммуналке на Советской выросло до 5

Число погибших после пожара в коммунальной квартире в Центральном районе Петербурга снова возросло. К настоящему моменту жертвами ЧП стали пятеро. Об этом «Фонтанке» 8 ноября сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу.

Пожар произошел сегодня утром в доме 24/13 по 5-й Советской, на углу с Суворовским. Изначально в МЧС сообщили об одном погибшем мужчине и четверых госпитализированных. По данным «Фонтанки», в больницу уехали четверо пострадавших (двое мужчин, женщина и мальчик лет 12 на вид), они поступили как неизвестные, все в состоянии клинической смерти. Позднее СК обновил информацию — погибшими числятся четыре человека, среди которых — несовершеннолетний.

К настоящему моменту число погибших увеличилось до пяти. Это несовершеннолетний, девушка и трое мужчин.

Борьба с огнем велась около пяти часов. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. «Фонтанка» приезжала к месту пожара, где поговорила с родственниками погибших, их друзьями и соседями.