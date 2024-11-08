Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

зап.

 773мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57
Куда пойти на выходных
Дом Радио
Считаем утильсбор
Новый вице-губернатор в Смольном
Проект «Образование»
Задержан полковник Колесников
Китайские автозапчасти дорожают
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Число погибших при пожаре в коммуналке на Советской выросло до 5

Число погибших при пожаре в коммуналке на Советской выросло до 5

2 823
4 комментария

Число погибших после пожара в коммунальной квартире в Центральном районе Петербурга снова возросло. К настоящему моменту жертвами ЧП стали пятеро. Об этом «Фонтанке» 8 ноября сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу.

Пожар произошел сегодня утром в доме 24/13 по 5-й Советской, на углу с Суворовским. Изначально в МЧС сообщили об одном погибшем мужчине и четверых госпитализированных. По данным «Фонтанки», в больницу уехали четверо пострадавших (двое мужчин, женщина и мальчик лет 12 на вид), они поступили как неизвестные, все в состоянии клинической смерти. Позднее СК обновил информацию — погибшими числятся четыре человека, среди которых — несовершеннолетний.

К настоящему моменту число погибших увеличилось до пяти. Это несовершеннолетний, девушка и трое мужчин.

Борьба с огнем велась около пяти часов. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. «Фонтанка» приезжала к месту пожара, где поговорила с родственниками погибших, их друзьями и соседями.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD12
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Была надежда, но его уговорили.
26 минут
Почему в стране нет требования ставить датчики дыма и угарного газа!!
Koma2024
17 минут
Тоже зашла написать про датчики дыма и спас. У меня лично датчик стоит, конечно, всех проблем он не решит, но хотя бы ночью поднимет.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
Курорт международного уровня: чем «Охта Парк» привлекает туристов со всего мира
8 ноября, 12:10
На базе котельной «Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге прошла противоаварийная тренировка
8 ноября, 11:42
Молодому городу – большой интернет: МегаФон модернизировал сеть в Кудрово
8 ноября, 11:11
В «Образцовых кварталах» начались «зелёные дни»
7 ноября, 18:00
Студенты колледжей и вузов из разных регионов России прошли стажировки в Группе «Эталон»
7 ноября, 17:35
Интернет-мошенники увеличили активность перед сезоном распродаж
7 ноября, 17:05
Контактный центр БСПБ занял III место в рейтинге доступности и качества обслуживания
7 ноября, 15:40
Концерн ВКО «Алмаз — Антей» примет участие в Airshow China
7 ноября, 13:48
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55