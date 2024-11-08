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Происшествия Младший учился в школе, старший в техникуме. На место страшного пожара пришла мать

Младший учился в школе, старший в техникуме. На место страшного пожара пришла мать

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2 комментария

На месте пожара на 5-й Советской улице журналист «Фонтанки» побеседовала с заплаканной женщиной и ее другом. Женщина рассказала, что в квартире были ее «муж и сын» — её семья. Друг уверен, что пожар устроил отец.

Его комната была в углу, пострадала и комната этажом выше, он выпивал, рассказывает собеседник. Мужчине, по его словам, был 61 год, другому (вероятно, соседу) около 50. Мальчикам 14 и 17 лет, младший (инвалид) учился в школе, старший в техникуме.

До этого корреспондентка разговаривала с заплаканной девушкой — судя по всему, дочерью этой женщины.

Администрация Центрального района Петербурга сообщает, что с жителями дома работают социальные службы. В случае необходимости им обещают оказать необходимую помощь, предоставить временное размещение.

Если вы или ваши близкие пострадали в пожаре, за консультацией можно обратиться в администрацию района по телефонам: 417-46-91, 417-49-89 (по вопросам оказания экстренной социальной помощи); 417-46-02, 576-10-98, 417-46-25 (по вопросам временного размещения).

Пожар в доме 24/13 по 5-й Советской, на углу с Суворовским, начался ночью 8 ноября, в начале четвёртого. На некоторое время ему давали повышенный номер 1-бис. Огонь охватил 25 квадратных метров в трёхкомнатной коммунальной квартире, пожарные работали в общей сложности около пяти часов. По данным ГУ МЧС, погиб один человек и пострадали четверо. По данным СУ СК и прокуратуры, погибли четверо, в том числе один несовершеннолетний. По сведениям «Фонтанки», в больницу поступили четверо неизвестных, все в состоянии клинической смерти. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

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Комментарии
2
Zet
1 час
расселят? или подлатают и по-новой алкашей напустят?
NSE
50 минут
Опять по пьяни, очевидно уснул с сигаретой.
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