Младший учился в школе, старший в техникуме. На место страшного пожара пришла мать

На месте пожара на 5-й Советской улице журналист «Фонтанки» побеседовала с заплаканной женщиной и ее другом. Женщина рассказала, что в квартире были ее «муж и сын» — её семья. Друг уверен, что пожар устроил отец.

Его комната была в углу, пострадала и комната этажом выше, он выпивал, рассказывает собеседник. Мужчине, по его словам, был 61 год, другому (вероятно, соседу) около 50. Мальчикам 14 и 17 лет, младший (инвалид) учился в школе, старший в техникуме.

Если вы или ваши близкие пострадали в пожаре, за консультацией можно обратиться в администрацию района по телефонам: 417-46-91, 417-49-89 (по вопросам оказания экстренной социальной помощи); 417-46-02, 576-10-98, 417-46-25 (по вопросам временного размещения).

Пожар в доме 24/13 по 5-й Советской, на углу с Суворовским, начался ночью 8 ноября, в начале четвёртого. На некоторое время ему давали повышенный номер 1-бис. Огонь охватил 25 квадратных метров в трёхкомнатной коммунальной квартире, пожарные работали в общей сложности около пяти часов. По данным ГУ МЧС, погиб один человек и пострадали четверо. По данным СУ СК и прокуратуры, погибли четверо, в том числе один несовершеннолетний. По сведениям «Фонтанки», в больницу поступили четверо неизвестных, все в состоянии клинической смерти. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).