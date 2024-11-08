«Фонтанка» — на месте страшного пожара на Суворовском. Вот что говорят соседи и заплаканная девушка

Журналистке «Фонтанки» удалось поговорить с мужчиной, который живёт по соседству со сгоревшей квартирой. «Я на четвёртом этаже живу, почувствовал запах и выглянул, пламени прям такого не было, дымило сильно, — рассказывает мужчина. — Там алкаш жил, все бомжи к нему ходили, пил хорошо». В соседнем магазине тоже говорят, что жильцы выпивали.

Кроме того, к дому приехала молодая женщина. Сквозь слезы она рассказала полиции и журналисту, что госпитализировали ее родных: маму, отчима и братьев 16 и 17 лет, один из которых инвалид.

По данным «Фонтанки», в больницу четверо пострадавших (двое мужчин, женщина и мальчик лет 12 на вид) поступили как неизвестные, все в состоянии клинической смерти.

Пожар в доме 24/13 по 5-ю Советской, на углу с Суворовским, как уже писала «Фонтанка», начался в начале четвёртого. Огонь охватил 25 квадратных метров в трёхкомнатной коммунальной квартире. Пожару присваивали повышенный номер 1-бис и тушили в общей сложности около пяти часов. По данным ГУ МЧС, погиб один человек и пострадали четверо. По данным СУ СК и прокуратуры, погибли четверо, в том числе один несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).