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Происшествия «Фонтанка» — на месте страшного пожара на Суворовском. Вот что говорят соседи и заплаканная девушка

«Фонтанка» — на месте страшного пожара на Суворовском. Вот что говорят соседи и заплаканная девушка

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На месте страшного пожара на 5-й Советской улице, где погибли четыре человека, в 10 часов утра остаются следователи и полиция, пожарные уже уехали, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Журналистке «Фонтанки» удалось поговорить с мужчиной, который живёт по соседству со сгоревшей квартирой. «Я на четвёртом этаже живу, почувствовал запах и выглянул, пламени прям такого не было, дымило сильно, — рассказывает мужчина. — Там алкаш жил, все бомжи к нему ходили, пил хорошо». В соседнем магазине тоже говорят, что жильцы выпивали.

Ещё одна жительница дома отмечает, что в квартире жили родители с сыном-инвалидом, сосед-алкоголик и ещё одна семья.

Кроме того, к дому приехала молодая женщина. Сквозь слезы она рассказала полиции и журналисту, что госпитализировали ее родных: маму, отчима и братьев 16 и 17 лет, один из которых инвалид.

По данным «Фонтанки», в больницу четверо пострадавших (двое мужчин, женщина и мальчик лет 12 на вид) поступили как неизвестные, все в состоянии клинической смерти.

Пожар в доме 24/13 по 5-ю Советской, на углу с Суворовским, как уже писала «Фонтанка», начался в начале четвёртого. Огонь охватил 25 квадратных метров в трёхкомнатной коммунальной квартире. Пожару присваивали повышенный номер 1-бис и тушили в общей сложности около пяти часов. По данным ГУ МЧС, погиб один человек и пострадали четверо. По данным СУ СК и прокуратуры, погибли четверо, в том числе один несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

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