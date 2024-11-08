Гуф перегрыз провода электронного браслета? ФСИН прокомментировала слухи о рэпере

Информация о том, что рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) перегрыз провода своего электронного браслета, оказалась ложной. В Главном управлении ФСИН по Московской области пояснили, что причиной изменения состояния устройства стала плановая замена зарядного блока, передает 8 ноября РИА Новости . Ранее подобные слухи появились в одном из телеграм-каналов.

25 октября Наро-Фоминский городской суд Москвы наложил запрет на определенные действия для Гуфа и его знакомого Геворка Саруханяна в связи с делом о грабеже. В тот же день рэперу был установлен электронный браслет, кроме того, ему запретили приближаться к бане, где произошел инцидент с администратором.