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Происшествия Гуф перегрыз провода электронного браслета? ФСИН прокомментировала слухи о рэпере

Гуф перегрыз провода электронного браслета? ФСИН прокомментировала слухи о рэпере

1 869
10 комментариев

Информация о том, что рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) перегрыз провода своего электронного браслета, оказалась ложной. В Главном управлении ФСИН по Московской области пояснили, что причиной изменения состояния устройства стала плановая замена зарядного блока, передает 8 ноября РИА Новости. Ранее подобные слухи появились в одном из телеграм-каналов.

25 октября Наро-Фоминский городской суд Москвы наложил запрет на определенные действия для Гуфа и его знакомого Геворка Саруханяна в связи с делом о грабеже. В тот же день рэперу был установлен электронный браслет, кроме того, ему запретили приближаться к бане, где произошел инцидент с администратором.

Уголовное дело было возбуждено после конфликта в арендуемой бане в подмосковной Апрелевке. Между рэпером и сотрудником заведения произошел конфликт, который продолжился на улице, где мужчина попытался записать Гуфа на телефон. Музыкант потребовал удалить запись, после чего тот передал ему заблокированный телефон. Полиция расценила эти действия как грабеж.

Кроме того, Гуф также был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. В ответ на произошедшее он опубликовал видео с извинениями, выражая сожаление участникам конфликта и сотрудникам правоохранительных органов Подмосковья за «ненужные хлопоты» из-за своей «хулиганской выходки».

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Комментарии
10
NSE
32 минуты
Этот Гуф чем то напоминает Прохора Шаляпина - никто не слышал их песен, но о них постоянно говорят.
Akabos
46 минут
И как бы я прожил без этой информации?!
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