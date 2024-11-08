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Происшествия Девочку, вышедшую из трамвая, снесла спортивная «Вольво». За рулём — молодая неработающая с 51 штрафом

Девочку, вышедшую из трамвая, снесла спортивная «Вольво». За рулём — молодая неработающая с 51 штрафом

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27 комментариев

Восьмиклассница пострадала в ДТП минувшим вечером в Приморском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 8 ноября.

ДТП произошло 7 ноября около 20:30 у дома 71 по улице Савушкина. По предварительным данным, 35-летняя женщина на спортивном седане Volvo S60 сбила 14-летнюю девочку в зоне остановки общественного транспорта. Девочка выходила из трамвая, была одна, без взрослых. Её доставили в детскую больницу № 2 в состоянии средней степени тяжести — с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом плеча.

Про водителя известно, что она из Пскова, официально неработающая, машина с псковскими номерами принадлежит ей. В этом году женщину 51 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД (все — превышение скорости), штрафы оплачены частично.

Вынесено определение о возбуждении дела о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

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Комментарии
27
iliy
40 минут
Зачем таким курицам права выдают? Они и пешком толком ходить не умеют, тем более ездить за рулем
260850771
29 минут
Права отобрать срочно
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