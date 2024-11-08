Горностая, меняющего окрас к зиме, заметили на экотропе в Петербурге

Горностая, почти сменившего летнюю шубку на зимнюю, заметили в Приморском районе Петербурга. Кадрами прогуливающегося по природному парку зверька поделились с «Фонтанкой» читатели в четверг, 7 ноября.

Маленький хищник попался в объектив камеры вдоль экотропы у реки Глухарки. Животное начало менять свой окрас буро-рыжий после окончания лета. Сейчас горностай находится на заключительном этапе линьки. На видео можно заметить, что тело зверька уже почти полностью белое, за исключением спинки и головы. Однако его зимний окрас пока нельзя назвать защитным, ведь горностай сильно отличается от зелено-зеленых цветов ландшафта.