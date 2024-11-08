А вдруг вы абьюзер? Честно ответьте на 10 вопросов и узнайте всю правду о себе

За последние годы тема нездоровых отношений стала настолько популярной, что люди научились над ней шутить. Но в каждой шутке, как мы знаем, есть доля правды. Иногда мы можем даже не замечать, как давим на своих мужей и жен и нарушаем их личные границы. Скажете, какие в отношениях могут быть личные границы? Что ж, похоже, только что вы стали на шаг ближе к званию абьюзера. Но давайте не будем забегать вперед — лучше ответьте на 10 вопросов нашего теста, чтобы узнать о себе всю правду или вывести на чистую воду своего партнера.
Как вы реагируете, если ваш партнер задерживается на встрече?
Мне кажется, что это абсолютно неприемлемо, сразу начинаю предъявлять претензии
Спокойно жду и не переживаю
Начинаю переживать, но не показываю этого, сам разберется
Ваш партнер делится с вами переживаниями. Как вы обычно реагируете?
У меня своих проблем достаточно, а тут еще его решать? Пусть сам разбирается
Говорю, что он справится и не стоит об этом беспокоиться
Внимательно слушаю и стараюсь поддержать
Как часто вы проверяете, на кого подписан ваш партнер в соцсетях?
Не проверяю, мы друг другу доверяем
Иногда посматриваю, что там за новая коллега, но это чисто из любопытства
Очень часто, просто мне так спокойнее
Когда вы ссоритесь, как вы обычно решаете конфликт?
Отказываюсь общаться, если не получаю того, что хочу
Могу поднять голос и использовать обидные слова, чтобы победить в споре
Стараюсь услышать мнение партнера и найти компромисс
Как вы относитесь к личному пространству партнера?
Уважаю личные границы партнера и не вторгаюсь в его/ее пространство
Считаю, что у нас всё должно быть общее и что проводить время всегда нужно вместе, у нас же любовь
Часто пытаюсь контролировать, с кем и когда встречается мой партнер
Как вы отнесетесь к желанию партнера пообщаться с друзьями без вашего присутствия?
Обязательно встречусь в это время со своими друзьями, а партнера не позову. Пусть знает, что у меня тоже есть друзья
Спокойно отнесусь, у всех должны быть свои секретики
От меня нет никаких секретов, и я точно не помешаю, так что такая ситуация просто невозможна
Бывает ли, что вы обидно шутите в адрес партнера?
Нет, не понимаю, как можно обидно шутить над своим любимым человеком
Бывает, но у меня нестандартное чувство юмора. Партнер не обижается
Да, иногда так может меня разозлить, что без злобных шуток никак
Когда ваш партнер делает что-то, что вас раздражает, вы обычно:
Немедленно выражаю недовольство и обвиняю его/ее в неуважении
Пренебрегаю этим и надеюсь, что партнер сам изменит свое поведение
Спокойно сообщаю о своих чувствах и обсуждаю ситуацию
Как вы воспринимаете критику в адрес вашего поведения?
Не воспринимаю критику и считаю, что она несправедлива
Раздражаюсь и начинаю оправдываться, иногда обвиняя партнера
Спокойно выслушиваю и пытаюсь понять, что нужно исправить
Как вы ощущаете себя, когда ваш партнер проводит время без вас?
Переживаю, когда меня игнорируют
Рад за него/нее, если он/она получает удовольствие и отдыхает
Как это без меня? Много свободного времени?