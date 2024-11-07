Петербургский адвокат ушел на СВО. Ранее он требовал у сотрудников полиции перед ним извиниться

Калугин подчеркнул, что уже не первый год помогает военнослужащим и патриотическим активистам, но юридической помощи оказалось недостаточно. «В моей жизни настал настоящий день революции <…>. Последнее время я стал ощущать, что делаю недостаточно. Сейчас самое время это исправить», — объяснил свое решение он.

Ранее имя Алексея Калугина звучало в СМИ как имя адвоката, который требовал извинений от сотрудников полиции. «Фонтанка» рассказывала эту историю. Дело было в 2021 году — тогда задержали организатора акции, приуроченной к 104-й годовщине Октябрьской революции, Андрея Дмитриева. Адвокат оказался на месте раньше своего доверителя, вот только в отдел полиции Калининского района его не пустили. Сотрудники сослались на то, что в дежурную часть посторонние не допускаются, — в итоге протокол на Дмитриева составлялся без участия адвоката. Тогда Калугин обратился в суд и добился признания того, что к подзащитному его не пускали незаконно.