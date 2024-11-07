Петербургский адвокат ушел на СВО. Ранее он требовал у сотрудников полиции перед ним извиниться

Небезызвестный петербургский адвокат Алексей Калугин приостановил статус адвоката и пошел добровольцем на СВО. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале 7 ноября.
Калугин подчеркнул, что уже не первый год помогает военнослужащим и патриотическим активистам, но юридической помощи оказалось недостаточно. «В моей жизни настал настоящий день революции <…>. Последнее время я стал ощущать, что делаю недостаточно. Сейчас самое время это исправить», — объяснил свое решение он.
На фронте Калугин обещает отомстить за своего лучшего друга Павла Кулакова, погибшего на донецком направлении. Адвокат подчеркнул, что идет на СВО, чтобы «восстановить справедливость на русской земле» и «приблизить победу России».
«Меньше ругайтесь по вопросам прошлого, больше взаимодействуйте по вопросам будущего», — резюмировал он.
Ранее имя Алексея Калугина звучало в СМИ как имя адвоката, который требовал извинений от сотрудников полиции. «Фонтанка» рассказывала эту историю. Дело было в 2021 году — тогда задержали организатора акции, приуроченной к 104-й годовщине Октябрьской революции, Андрея Дмитриева. Адвокат оказался на месте раньше своего доверителя, вот только в отдел полиции Калининского района его не пустили. Сотрудники сослались на то, что в дежурную часть посторонние не допускаются, — в итоге протокол на Дмитриева составлялся без участия адвоката. Тогда Калугин обратился в суд и добился признания того, что к подзащитному его не пускали незаконно.
Кроме того, Калугин защищал городских активистов, в том числе одного из лидеров «Другой России», и до определенного времени сотрудничал с проектом «ОВД-Инфо»*.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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