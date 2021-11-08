Одного из лидеров «Другой России» будут судить в Петербурге по делу о демонстрации запрещенной символики

По словам защитника, в отношении Дмитриева составили протокол по 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Максимальное наказание по этой статье — арест до 15 суток.

В отношении одного из руководителей незарегистрированной организации «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Андрея Дмитриева составили протокол за демонстрацию запрещенной символики, информацию «Фонтанке» 8 ноября подтвердил адвокат Алексей Калугин. Накануне Дмитриева задержали после акции в честь годовщины Октябрьской революции.

«Меня пока с материалами ни по [статье] 20.2, ни по 20.3 не ознакомили, хотя я подавал ходатайство еще в обед. Вчера меня просто не пустили к Андрею, мы с ним пообщались в тамбуре перед тем, как его задержали в третьем отделе полиции. Он сказал, что видел [материалы дела], ему дали посмотреть. Там в материалах имеется экспертиза, которая в Екатеринбурге уже использовалась по аналогичному делу», — пояснил Калугин.



По информации адвоката, протокол составили из-за изображенной на маске, которая была на лице Дмитриева, символики «лимоновцев».



«Я вчера зафиксировал недопуск на камеру телефона. Причем один раз я снял через функцию «Видеосвидетель» приложение «Безопасный Санкт-Петербург». Я уже запросил ГМЦ (Городской мониторинговый центр. — Прим. ред.) видео, нам выдадут на диске с отметкой о времени и геолокации, чтобы ни у кого не было сомнений, когда и где я это снимал», — добавил защитник.



Дмитриева, скорее всего, оставят в отделении полиции еще на ночь. Движение «Другая Россия Э.В. Лимонова» является незарегистрированным, но не запрещенным. Символика движения также не включена в список запрещенных.

