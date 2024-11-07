«Олег, держись!» В Петербурге полковника Колесникова доставили в суд под аплодисменты

Источник: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру»

Октябрьский районный суд изберёт меру пресечения бывшему начальнику Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Олегу Колесникову, которому вменяют превышение должностных полномочий. Делать это будут за закрытыми дверями.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» из суда 7 ноября, Колесникова доставили в здание на Почтамтской. Его ждала солидная группа поддержки, в числе которой бывшие коллеги. В коридорах и на лестнице теснились порядка 40–50 человек. Встречали полковника в отставке аплодисментами и криками «Олег, держись!».

Решать вопрос о мере пресечения будут в закрытом режиме. Об этом суд просил следователь, который сослался на документы с грифом секретности в материалах дела. СК настаивает на заключении под стражу.

Бывшего начальника Управления уголовного розыска накануне вечером задержали оперативники службы «М» ФСБ, курирующие правоохранительные органы. Ему вменяют превышение должностных полномочий в деле об убийстве ректора Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики Александра Викторова. Подробнее — в материале «Фонтанки» «Взять полковника Колесникова. И все всё понимают».