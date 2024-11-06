УФСИН покидает генерал-лейтенант Потапенко. Его ждут вице-губернатором в Смольном

Глава УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал Игорь Потапенко указом президента РФ освобожден от должности. Об этом «Фонтанке» сообщили собеседники в ведомстве.

Около двух месяцев назад указом президента ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. По информации «Фонтанки», в ближайшее время он должен занять должность вице-губернатора Петербурга по безопасности.

Это место освободилось в мае 2024 года. Валерий Пикалев, занимавший его, возглавил таможенное управление.

Игорь Потапенко возглавлял управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти с 2010 года. Начинал он работу в структурах органов внутренних дел в 1992 году в Воронежской области. Руководил отрядом специального назначения, затем был начальником исправительной колонии строго режима УФСИН по Воронежской области.