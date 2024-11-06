Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

2 м/c,

с-з.

 765мм 95%
Подробнее
3 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71
Как Петербург украсят к Новому году
Как распознать вирус Коксаки
Промышленный Петербург
Победная речь Трампа
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Рейтинги "Фонтанки"
Город Назначен врио начальника полиции Петербурга и Ленобласти. Прошлый уйдет в Тверскую область

Назначен врио начальника полиции Петербурга и Ленобласти. Прошлый уйдет в Тверскую область

2 826
9 комментариев

Петербургскую полицию ждут кадровые изменения. Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, с завтрашнего дня врио заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — начальника полиции станет Сергей Музыка. 

Сергей Музыка — петербуржец, в органах внутренних дел по меньшей мере 25 лет. В разные годы возглавлял подразделения в Ломоносовском, Адмиралтейском, Невском районах. Одно время за ним даже закрепилась репутация антикризисного менеджера.

В последние годы Сергей Музыка занимал в главке пост начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти. В январе 2021 года лично приносил извинения женщине, которая пострадала на митинге в результате «запотевшего забрала».

Он займет место генерал-майора Дмитрия Баранова, который получил назначение на должность главы УМВД по Тверской области. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий Баранов был на должности заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — начальника полиции с 2019 года.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
VKuser15335355
3 минуты
Кровати переставляют?
михаил.ру
14 минут
начальник царской охранки
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
От технологий до атмосферы. Что объединяет небоскребы и малоэтажное жилье в Петербурге
6 ноября, 18:00
Торгово-развлекательному центру «Июнь» в Санкт-Петербурге предстоит сменить владельца
6 ноября, 17:49
Доля безналичных платежей в СЗФО среди клиентов Сбера достигла 94%
6 ноября, 17:37
Агентство недвижимости «Главстрой» усиливает работу со вторичной недвижимостью
6 ноября, 16:55
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
6 ноября, 15:30
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15