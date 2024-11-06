Назначен врио начальника полиции Петербурга и Ленобласти. Прошлый уйдет в Тверскую область

Петербургскую полицию ждут кадровые изменения. Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, с завтрашнего дня врио заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — начальника полиции станет Сергей Музыка.

Сергей Музыка — петербуржец, в органах внутренних дел по меньшей мере 25 лет. В разные годы возглавлял подразделения в Ломоносовском, Адмиралтейском, Невском районах. Одно время за ним даже закрепилась репутация антикризисного менеджера.

В последние годы Сергей Музыка занимал в главке пост начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти. В январе 2021 года лично приносил извинения женщине, которая пострадала на митинге в результате «запотевшего забрала».

Он займет место генерал-майора Дмитрия Баранова, который получил назначение на должность главы УМВД по Тверской области. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий Баранов был на должности заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — начальника полиции с 2019 года.