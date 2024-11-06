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Общество Начальник полиции Петербурга и Ленобласти уходит в другой регион

Начальник полиции Петербурга и Ленобласти уходит в другой регион

10 053
9 комментариев

Заместитель начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — начальник полиции Дмитрий Баранов получил назначение на должность главы УМВД по Тверской области. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает 47news.

Как стало известно изданию, указ о назначении 47-летнего Дмитрия Баранова подписал президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий Баранов перешел на работу в Северную столицу из Москвы в ноябре 2019 года. Шесть лет до того он был заместителем Романа Плугина в Южном округе Москвы. 28 февраля 2019-го Владимир Путин назначил генерал-майора Плугина на должность начальника петербургского главка.

«Фонтанка» подробно писала о назначении полковника Дмитрия Баранова, который родился в Курганской области, а стремительный взлёт по карьерной лестнице начал со службы в московском уголовном розыске. В 2020 году Баранов получил звание генерал-майора. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

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Комментарии
9
280206998
1 час
Скатертью дорога.
274080804
1 час
развалил полицию Питера, поехал Тверь добивать((
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