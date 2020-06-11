Начальник петербургской полиции получил от Путина звание генерал-майора

Назначенный полгода назад заместителем начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, начальником полиции Дмитрий Баранов получил очередное звание. В Петербурге он начал с полковника и дорос до генерал-майора. Соответствующий указ за подписью Владимира Путина опубликован 11 июня на сайте Кремля.



Нынешний замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти приехал в Северную столицу из Москвы. Шесть лет до того он был заместителем Романа Плугина в Южном округе столицы. 28 февраля Владимир Путин назначил генерал-майора Плугина на петербургский главк.

