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11.06.2020 19:29
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Начальник петербургской полиции получил от Путина звание генерал-майора

Назначенный полгода назад заместителем начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, начальником полиции Дмитрий Баранов получил очередное звание. В Петербурге он начал с полковника и дорос до генерал-майора. Соответствующий указ за подписью Владимира Путина опубликован 11 июня на сайте Кремля.

Нынешний замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти приехал в Северную столицу из Москвы. Шесть лет до того он был заместителем Романа Плугина в Южном округе столицы. 28 февраля Владимир Путин назначил генерал-майора Плугина на петербургский главк.

«Фонтанка» подробно писала о назначении 41-летнего полковника Баранова, который родился в Курганской области, а стремительный взлёт по карьерной лестнице начал со службы в московском уголовном розыске.

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Комментарии (8)

Kot Piter
Интересно узнать "за что?".
krasnonosov
"Генерал! Мы так долго сидим в грязи,
что король червей загодя ликует,
и кукушка безмолвствует. Упаси,
впрочем, нас услыхать, как она кукует.
Я считаю, надо сказать мерси,
что противник не атакует." (с) И.А. Бродский
SlawaPiter
У шайги вон 20-летние в генеральшах...
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