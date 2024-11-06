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Общество Задержан последний сбежавший заключенный из колонии № 2 в Липецкой области

Задержан последний сбежавший заключенный из колонии № 2 в Липецкой области

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Шестой сбежавший заключенный из колонии № 2 в Липецкой области задержан. Он последний пойманный из группы беглецов, сообщает 6 ноября RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, мужчину нашли в посёлке Песковатский почти в 50 километрах от Липецка. Он прятался в заброшенном доме.

Напомним, что 26 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил местным жителям, что из исправительной колонии на окраине Липецка сбежали шесть заключенных. Как оказалось, мужчины совершили побег через подкоп, который вывел их за охраняемую территорию колонии. Все сбежавшие заключенные — выходцы из Средней Азии, осужденные за тяжкие преступления, среди которых разбой, изнасилование, торговля наркотиками. В отношении каждого из них возбудили уголовное дело.

Пятерых беглецов поймали в тот же день, как стало известно о побеге. Двоих нашли в соседней Тамбовской области, троих задержали на территории Липецкой области. Последнего, шестого, искали больше десяти дней.

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Сбежавший заключенный Липецкая область Игорь Артамонов Колония
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