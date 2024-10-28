Побег шестерых заключенных из колонии в Липецке стал уголовным делом

В отношении шестерых заключенных, сбежавших из исправительной колонии № 2 в Липецке, возбуждено уголовное дело. Об этом 28 октября сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

О побеге шестерых заключенных стало известно в субботу, 26 октября. Они сбежали из исправительной колонии № 2 на севере Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Обнаружить факт побега удалось благодаря найденному подкопу, через который осужденные выбрались с охраняемой территории. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии.

На данный момент найдены пятеро из шести сбежавших.