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Общество Побег шестерых заключенных из колонии в Липецке стал уголовным делом

Побег шестерых заключенных из колонии в Липецке стал уголовным делом

1 453
6 комментариев

В отношении шестерых заключенных, сбежавших из исправительной колонии № 2 в Липецке, возбуждено уголовное дело. Об этом 28 октября сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

О побеге шестерых заключенных стало известно в субботу, 26 октября. Они сбежали из исправительной колонии № 2 на севере Липецка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Обнаружить факт побега удалось благодаря найденному подкопу, через который осужденные выбрались с охраняемой территории. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии.

На данный момент найдены пятеро из шести сбежавших.

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Комментарии
6
Barmaley_5e4d0211d3423
1 час
"Обнаружить факт побега удалось благодаря найденному подкопу" И только ? По головам не считают утром и вечером?
Граждан.ский
1 час
Насмотрелись МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Израиль уверен, что в тоннелях на территории Ливана готовилось нападение на еврейское государство. "Неделю назад, когда мы начали операцию в Ливане после целого года дипломатических усилий и переговоров, как только мы вошли туда, мы обнаружили те же подземные склады и тоннели, которые были предназначены для нападения на Израиль",
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