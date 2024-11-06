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Победная речь Трампа
Общество Лукашенко заявил, что на выборах в Белоруссии никто не будет давить на граждан

Лукашенко заявил, что на выборах в Белоруссии никто не будет давить на граждан

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8 комментариев

На граждан Белоруссии никто не будет давить на президентских выборах в январе 2025 года, и они «могут делать все, что угодно». Об этом 6 ноября заявил глава республики Александр Лукашенко во время церемонии открытия бассейна международного стандарта в Минске.

«Это ваше дело. Это то время, когда вы можете делать все, что вам угодно, на избирательных участках. Никто, поверьте, давить не будет», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Ранее Александр Лукашенко признался, что в Белоруссии и правда есть диктатура, но сделал оговорку. По его мнению, это диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Они будут седьмыми в истории Белоруссии с 1994 года. Шесть раз подряд в голосовании побеждал нынешний президент Александр Лукашенко. В августе этого года он посоветовал белорусам «привыкать» к мысли о другом президенте. При этом президент заявил, что будет готов уйти на покой только при определенных условиях.

К настоящему моменту проведена регистрация инициативных групп действующего президента Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка и начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой.

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Комментарии
8
ДЕД
23 минуты
А для чего эта фикция? Я вот не пойму... Или они стесняются признать себя тиранами - в Древней Греции (в основном в VII—VI веках до н. э.) лицо, насильственно захватившее власть"?
Отец Родной
28 минут
Лишь бы Трамп признал победителя
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