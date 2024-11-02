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Власть Лукашенко: «В Беларуси действительно есть диктатура»

Лукашенко: «В Беларуси действительно есть диктатура»

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5 комментариев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что в республике и правда есть диктатура, но сделал оговорку. По его мнению, это диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Слова, сказанные главой государства на церемонии чествования аграриев в Мостах, цитирует агентство БелТА 2 ноября.

Лукашенко указал на то, что республика на многочисленные санкции ответила безвизовым режимом для граждан сотни стран.

«И уже около миллиона человек смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости», — заявил Александр Лукашенко.

Глава республики назвал работников сельского хозяйства опорой государства.

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Комментарии
5
Slava_Rossii2
13 минут
Пора ему уже на отдых.
Koma2024
5 минут
Ну а кто, находящийся у власти, говорил что-то другое?
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