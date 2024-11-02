Лукашенко: «В Беларуси действительно есть диктатура»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что в республике и правда есть диктатура, но сделал оговорку. По его мнению, это диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Слова, сказанные главой государства на церемонии чествования аграриев в Мостах, цитирует агентство БелТА 2 ноября.

Лукашенко указал на то, что республика на многочисленные санкции ответила безвизовым режимом для граждан сотни стран.

«И уже около миллиона человек смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости», — заявил Александр Лукашенко.

Глава республики назвал работников сельского хозяйства опорой государства.