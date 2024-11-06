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Происшествия Пожилая любительница скорости сбила подростка на «зебре» под Петербургом

Пожилая любительница скорости сбила подростка на «зебре» под Петербургом

3 578
11 комментариев

Восьмиклассник угодил под колёса «Рено» на пешеходном переходе в Ломоносовском районе Ленобласти. Владелица автомобиля знакома дорожной полиции.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 6 ноября, «Рено Каптюр» сбил 14-летнего подростка на 60-м километре дороги Санкт-Петербург — Ручьи накануне в начале шестого часа вечера. Школьник переходил проезжую часть по нерегулируемой «зебре».

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По данным «Фонтанки», в больницу он попал с ушибами, ссадинами и сотрясением мозга.

За рулём «Рено» сидела 68-летняя владелица — жительница Соснового Бора. По предварительной информации, в этом году её 13 раз привлекали за превышение скорости, ещё один штраф — за проезд на красный.

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Комментарии
11
Zet
1 час
Бабка-ураган... теперь на метле летать будет с ветерком...
alefparent
1 час
Ай да бабушка, гонщик под старость.
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