«Гибрид» проехал на красный и снёс ребёнка на юге Петербурга

«Зебра» и разрешённый сигнал светофора не уберегли 10-летнюю четвероклассницу от аварии в Московском районе Петербурга. Девочка в больнице с переломом.

Школьница попала под колёса Toyota Prius на пересечении проспекта Юрия Гагарина и улицы Орджоникидзе накануне незадолго до шести часов утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 ноября. Девочка переходила перекрёсток по регулируемому переходу на зелёный сигнал светофора. Водителю, предположительно, горел красный.

За рулём гибридного автомобиля сидела 46-летняя жительница Пушкина. В этом году на нарушении ПДД она не попадалась.

Ребёнка увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с ушибами на ногах, животе, голове и переломом лобковой кости.