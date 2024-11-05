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Город Происшествия Дом во Фрунзенском районе остался без отопления и горячей воды

Дом во Фрунзенском районе остался без отопления и горячей воды

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2 комментария

На улице Ярослава Гашека, 30/5, обнаружили ненадежный участок трубопровода — жителям предстоит холодная ночь без горячей воды и отопления.

О проблемах с теплом и водой «Фонтанке» рассказали замерзающие читатели дома во Фрунзенском районе. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подтвердили: горячей воды ни в батареях, ни в кранах не будет до утра. Специалисты во время планового объезда выявили ненадежный участок трубопровода и приступили к ремонту.

«На период восстановления теплоснабжение и ГВС близлежащих зданий ограничено», — рассказали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Окончание ремонта запланировано на 09:30 утра 6 ноября.

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Комментарии
2
lachavoje
1 час
А летом выявить этот участок ума не было!(
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