Дом во Фрунзенском районе остался без отопления и горячей воды

На улице Ярослава Гашека, 30/5, обнаружили ненадежный участок трубопровода — жителям предстоит холодная ночь без горячей воды и отопления.

О проблемах с теплом и водой «Фонтанке» рассказали замерзающие читатели дома во Фрунзенском районе. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подтвердили: горячей воды ни в батареях, ни в кранах не будет до утра. Специалисты во время планового объезда выявили ненадежный участок трубопровода и приступили к ремонту.

«На период восстановления теплоснабжение и ГВС близлежащих зданий ограничено», — рассказали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Окончание ремонта запланировано на 09:30 утра 6 ноября.