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ЖКХ На юге Петербурга из квитанций ЖКХ исключили долги перед управляющей компанией

На юге Петербурга из квитанций ЖКХ исключили долги перед управляющей компанией

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3 комментария

Жителям 250 домов на юге Петербурга пересчитали квитанции. Из них убрали долги перед бывшей управляющей компанией.

Как сообщает Генпрокуратура 5 ноября, прокуратура Кировского района установила, что с 1 июня 2024 года ЖКС № 1 Кировского района прекратил управление 253 домами. Однако ЕИРЦ продолжал выставлять в квитанциях задолженность перед ней. «В связи с этим прокурор района внес представление генеральному директора АО „ЕИРЦ Санкт-Петербурга“. После вмешательства надзорного ведомства жителям 253 многоквартирных домов произведен перерасчет платы за коммунальные услуги», — говорится в сообщении.

В самом ЕИРЦ «Фонтанке» подтвердили, что он включал в единые платёжные документы текущие начисления и задолженность ООО «ЖКС №1 Кировского района» на основании заключенного агентского договора. «Включение производилось только за период управления многоквартирными домами данной управляющей организацией, что не противоречит действующему законодательству, — подчеркнули там. — Однако в целях снятия социальной напряженности строка с задолженностью по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, включенная по поручению указанной управляющей организации, была исключена АО „ЕИРЦ СПб“ из единых платежных документов, формируемых потребителям, начиная с платежных документов за сентябрь 2024 года».

Судя по данным ГИС ЖКХ, сейчас в управлении ЖКС № 1 Кировского района не осталось домов, все они перешли к государственным ЖКС. «Фонтанка» писала о проблемах жителей и самой управляющей компании. Гендиректор Галина Соколова была арестована, ей вменили десятки миллионов рублей, собранные с собственников квартир, но не переведенные Водоканалу. Впоследствии был арестован и бухгалтер, а СК заявил, что неизвестные угрожают следователю физической расправой над ним и его близкими. Сам ЖКС, по данным СК, входит в холдинг ПАО ГИТ, чей бенефициар Грант Агасьян объявлен в международный розыск.

Основной вопрос в этой ситуации: а что на деле произойдет с задолженностями, которые не исчезли из-за того, что соответствующую строчку убрали из квитанции? Вероятно, ресурсоснабжающим организациям придется взыскивать их самостоятельно либо смириться с убытками.

О том, какой необычный сюжет сформировался в связи со взысканием долгов для ЖКС № 1 Кировского района и УК «Пулковская усадьба», — читайте здесь.

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Комментарии
3
Антишерсть
23 минуты
Так ничего не поменяется от того, что убрали строчку с задолженностью. Де факто старая ук управляла домом? Управляла. Долг за тот период есть? Есть. Ну и все, по суду взыщут на раз-два.
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