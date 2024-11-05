Посол Новой Зеландии надел какаху на встречу с Путиным в Кремле

На встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 5 ноября посол Новой Зеландии Марк Джулиан Трейнор пришел в перьях. На вручение главе Российского государства верительной грамоты представитель страны в Океании надел какаху — национальный маорийский плащ.

Как сообщает пресс-служба Кремля, помимо Джулиана Трейнора в национальных костюмах в Кремлевский дворец прибыли и другие послы. Представитель Малайзии Чеонг Лун Лаи надел на встречу с президентом России баджу-мелаю — мужскую одежду малайцев.

Во вторник, 5 ноября, представители 28 стран встретились с Путиным для того, чтобы вручить ему верительные грамоты. В Кремле собрались новые послы Японии, Канады, Мальты, Нидерландов, Финляндии, Италии, Испании, а также Израиля, Армении и Азербайджана. На церемонии президент заявил, что Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения государствами «на принципах равноправия, невмешательства во внутренние дела и неукоснительного соблюдения международного права».