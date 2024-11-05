Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

1 м/c,

ю-з.

 762мм 90%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Промышленный Петербург
Ипотека 2% в Луганске и Мариуполе
Трофейная техника в СПб
Новая станция метро
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Жирные бандиты. В Екатеринбурге воры умыкнули 20 килограммов сливочного масла

Жирные бандиты. В Екатеринбурге воры умыкнули 20 килограммов сливочного масла

1 932
13 комментариев

Уральские воры вломились в магазин и сорвали жирный куш — в прямом смысле этого слова. Двое неизвестных утащили из помещения торговой точки 20 килограммов сливочного масла, которое в последнее время растет в цене.

На записи, которую 5 ноября опубликовал портал Е1, видно, как мужчины в масках разбивают стеклянную дверь и быстро приступают к делу. Один побежал к морозильной камере с маслом, другой стал потрошить кассовый аппарат. Как отмечают журналисты, с наличными преступникам не очень повезло, зато из ларя они вытащили 20 килограммов сливочного масла. С прилавка они также захватили молочные коктейли.

Общий ущерб вместе с испорченной дверью составил порядка 100 тысяч рублей. В магазине просят присмотреться к подозрительным личностям, которые с рук попробуют продать масло «Полевское».

Полиция Екатеринбурга проводит проверку и ищет «жирных» бандитов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY14
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Рострелли
1 час
Меняю коробку масла на квартиру в Москве. С вашей доплатой. Подмосковье не предлагать
Akabos
1 час
какая там у нас экономика мира по номеру?!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54