Жирные бандиты. В Екатеринбурге воры умыкнули 20 килограммов сливочного масла

Уральские воры вломились в магазин и сорвали жирный куш — в прямом смысле этого слова. Двое неизвестных утащили из помещения торговой точки 20 килограммов сливочного масла, которое в последнее время растет в цене .

На записи, которую 5 ноября опубликовал портал Е1, видно, как мужчины в масках разбивают стеклянную дверь и быстро приступают к делу. Один побежал к морозильной камере с маслом, другой стал потрошить кассовый аппарат. Как отмечают журналисты, с наличными преступникам не очень повезло, зато из ларя они вытащили 20 килограммов сливочного масла. С прилавка они также захватили молочные коктейли.