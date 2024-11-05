Жирные бандиты. В Екатеринбурге воры умыкнули 20 килограммов сливочного масла

Уральские воры вломились в магазин и сорвали жирный куш — в прямом смысле этого слова. Двое неизвестных утащили из помещения торговой точки 20 килограммов сливочного масла, которое в последнее время растет в цене.
На записи, которую 5 ноября опубликовал портал Е1, видно, как мужчины в масках разбивают стеклянную дверь и быстро приступают к делу. Один побежал к морозильной камере с маслом, другой стал потрошить кассовый аппарат. Как отмечают журналисты, с наличными преступникам не очень повезло, зато из ларя они вытащили 20 килограммов сливочного масла. С прилавка они также захватили молочные коктейли.
Общий ущерб вместе с испорченной дверью составил порядка 100 тысяч рублей. В магазине просят присмотреться к подозрительным личностям, которые с рук попробуют продать масло «Полевское».
Полиция Екатеринбурга проводит проверку и ищет «жирных» бандитов.
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