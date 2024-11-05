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Власть Правительство не поддержало запрет украинцам получать в РФ статус самозанятых

Правительство не поддержало запрет украинцам получать в РФ статус самозанятых

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3 комментария

Кабмин предложил доработать законопроект о статусе самозанятых для иностранцев в России, предложенный сенатором Андреем Кутеповым. Правительство не согласилось с идеей лишить граждан Украины возможности зарегистрироваться в качестве самозанятых. Об этом сообщает 5 ноября ТАСС.

Кутепов предложил лишить права на статус самозанятых всех иностранцев (кроме граждан стран ЕАЭС) из-за недружественной политики Киева в отношении Москвы. Кабмин же в своем отзыве указал, что президент Путин ввел для украинцев, живущих в РФ, статус постоянно проживающих иностранцев, защитив от депортации.

Сейчас в России более 6 миллионов украинцев, и их значительная часть — это беженцы, уехавшие из-за притеснения русскоязычного населения. Работая самозанятыми, они «вносят вклад в экономику, платят налоги», пояснил директор центра стратегических коммуникаций Центра стратегических разработок Владимир Дробышевский.

«С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке», — подчеркивается в отзыве.

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Комментарии
3
theHard
24 минуты
этот Кутепов ничего дельного никогда не предлагал, только и пытается, что создавать проблемы.
Гость
24 минуты
Само занятым. Украинцами видимо являются вот все эти актеры с телешоу Соловьева .Американцам главное не запретили .Майкл Бом без работы не останется? Ему за всю Америку по шее получать .
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