Правительство не поддержало запрет украинцам получать в РФ статус самозанятых

Кабмин предложил доработать законопроект о статусе самозанятых для иностранцев в России, предложенный сенатором Андреем Кутеповым. Правительство не согласилось с идеей лишить граждан Украины возможности зарегистрироваться в качестве самозанятых. Об этом сообщает 5 ноября ТАСС .

Кутепов предложил лишить права на статус самозанятых всех иностранцев (кроме граждан стран ЕАЭС) из-за недружественной политики Киева в отношении Москвы. Кабмин же в своем отзыве указал, что президент Путин ввел для украинцев, живущих в РФ, статус постоянно проживающих иностранцев, защитив от депортации.

Сейчас в России более 6 миллионов украинцев, и их значительная часть — это беженцы, уехавшие из-за притеснения русскоязычного населения. Работая самозанятыми, они «вносят вклад в экономику, платят налоги», пояснил директор центра стратегических коммуникаций Центра стратегических разработок Владимир Дробышевский.