Натовский ракетный крейсер прибыл в Хельсинки

Американский ракетный крейсер USS Gettysburg прибыл с визитом в Хельсинки, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Финляндии. Подчеркивается, что это плановый визит.

Как говорится в заявлении ВМС Финляндии от 2 ноября, корабль зашел в финскую столицу для проведения технического обслуживания, пополнения запасов топлива и провизии. На время работ члены экипажа смогут выйти на берег.

USS Gettysburg (CG-64) — это крейсер класса Ticonderoga, длиной 173 метра и шириной 16,8 метра. Он оснащен системой Aegis и имеет широкий арсенал для противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны, включая две пусковые установки Mk 41 для ракет Tomahawk, Standard и ASROC, две противокорабельные ракеты Harpoon, два артиллерийских орудия калибра 127 мм, системы ближнего боя Phalanx CIWS, а также торпедные аппараты.