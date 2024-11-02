Натовский ракетный крейсер прибыл в Хельсинки

Американский ракетный крейсер USS Gettysburg прибыл с визитом в Хельсинки, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Финляндии. Подчеркивается, что это плановый визит.
Как говорится в заявлении ВМС Финляндии от 2 ноября, корабль зашел в финскую столицу для проведения технического обслуживания, пополнения запасов топлива и провизии. На время работ члены экипажа смогут выйти на берег.
USS Gettysburg (CG-64) — это крейсер класса Ticonderoga, длиной 173 метра и шириной 16,8 метра. Он оснащен системой Aegis и имеет широкий арсенал для противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны, включая две пусковые установки Mk 41 для ракет Tomahawk, Standard и ASROC, две противокорабельные ракеты Harpoon, два артиллерийских орудия калибра 127 мм, системы ближнего боя Phalanx CIWS, а также торпедные аппараты.
На борту крейсера находится 388 членов экипажа, включая офицеров и матросов. Порт приписки — Норфолк, штат Вирджиния, США.
Корабль будет находиться в порту Хельсинки до следующей среды. Крейсер закрыт для посещения публикой.
«Визиты в страны-союзницы также демонстрируют приверженность США НАТО, общей обороне и способствуют повышению безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря», — резюмировали в ВМС Финляндии.
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