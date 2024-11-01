А точно ли оно аварийное? Как Петербург лишается исторических окон и дверей

Источник: SOS СПб СНОС / Телеграм







В доме Долгополова на Васильевском острове жители и градозащитники караулят в парадной, чтобы управляющая компания не выломала исторические окна с заменой на стеклопакеты. Одно коммунальщики успели поменять. В самой УК замену объяснили аварийностью и заботой о головах прохожих, а комитет по охране памятников заявил в полицию о самовольных работах.

Накануне активисты и ценители исторического Петербурга забили тревогу, узнав о старте замены исторических окон в доме-памятнике, где в свое время квартировали и Осип Мандельштам, и Питирим Сорокин. Там собрались менять дореволюционные окна на стеклопакеты (и одно успели-таки), после чего неравнодушные петербуржцы организовали дежурство.

В парадном карауле

Дом Долгополова на 8-й линии Васильевского острова, 31, является памятником регионального значения и имеет список предметов охраны, которые нельзя трансформировать. Там и окна — на лицевом и дворовом фасадах (уже замененное окно расположено на лестничной клетке и смотрит во двор). Если конкретно, то охраняется их цвет (коричневый) и историческая расстекловка. Новое окно имеет коричневый цвет рамы только снаружи, изнутри — обычный белый, а вот расстекловка оригиналу не соответствует.

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Источник: SOS СПб СНОС / Телеграм Источник: читатель «Фонтанки» Валентина

Гендиректор ООО «УК „Возрождение“» Инна Семенова в разговоре с «Фонтанкой» заявила, что «действия управляющей компании предотвращали причинение угрозы здоровью третьих лиц». По мнению собеседницы, разрешение комитета по охране памятников в данном случае получать не нужно. «Данные окна являлись аварийными, и поэтому они подлежали срочному демонтажу. Иначе они бы упали на голову людям, и вы бы тогда уже ситуацию раскручивали, как бездействует управляющая компания», — прокомментировала глава УК.

Вопрос, как же управляющая компания допустила, что из дома готовы вывалиться окна, гендиректор прокомментировала так: «Ну, вообще-то окнам 100 лет, они деревянные, обладают свойством гнить. Поэтому извините, но я домом управляю всего 8 лет, а не 100. <…> У меня пока информация про одно окно, которое на сегодня и заменено.

Семенова пояснила: «Когда окна аварийные, их никто не реставрирует, устраняется угроза падения этого окна. Так же, как сносятся балконы, которые представляют угрозу и падают на головы людям, понимаете? Вот точно так же и окна деревянные, которые сгнили и могут упасть так же на головы людям».

Однако жители и активисты, которые устроили дежурство в парадной, говорят, что окна в хорошем состоянии. «До наших дней на них частично сохранилась родная фурнитура и рельефное остекление, - рассказала жительница дома Валентина. - Я очень люблю свою парадную и не хочу, чтобы её изуродовали».

«Что такое вообще аварийное окно? Если стекла разбиты — ну так их можно заменить. Но они этого не делают, а заменяют окна полностью», — отметила собеседница. Валентина сама занимается реставрацией, в том числе и окон, и ее вердикт таков: окна в удовлетворительном состоянии, пригодны для реставрации и ремонта.

Вероятно, не все жители дома разделяют консервативную позицию: например, если судить по панорамам «Яндекс.Карт», на лицевом фасаде здания более двух десятков окон были заменены на стеклопакеты. Расстекловка ни у одного из них не соответствует исторической, хотя есть и схожие; большинство — белого цвета, то есть и тут не соответствуют предмету охраны.

На самом деле, даже если речь идет об аварийном элементе, дело может дойти до заявления в полицию. Так было с Домом актера на Невском проспекте, где пользователи не получили у комитета по охране памятников никаких разрешений и даже не уведомили о своих намерениях, после чего КГИОП написал заявление в полицию. В случае с 8-й линией комитет по охране памятников также рассказал «Фонтанке», что к нему никто за заданием на проведение работ по замене окон не обращался и КГИОП их не выдавал.

«В связи с поступлением информации о проведении управляющей компанией „Возрождение“ работ по замене оконных заполнений КГИОП в целях пресечения противоправного деяния в отношении объекта КГИОП обратился по телефону „112“ и направил заявление в УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга о признаках преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 243 УК РФ», — добавили в комитете. Речь идет о статье о повреждении или уничтожении объектов культурного наследия.

Более того, сотрудники комитета побывали на месте. И УК, и районная администрация получили по предупреждению о недопустимости проведения работ без разрешения профильного ведомства и о необходимости срочно их приостановить.

Спасите наши окна

В Петербурге регулярно происходят конфликты между управляющими компаниями и жильцами домов, когда первые начинают менять исторические окна или двери на новые, пластиковые или железные. Недавно градозащитики даже провели флешмоб против уничтожения исторических оконных рам.

Весной 2024 года бурный спор развернулся между жителями и ремонтниками, которые меняли исторические окна в парадной на Лахтинской улице, 3. Дом в стиле модерн хоть и исторический — 1903 года постройки, однако не является памятником, а значит, не обладает такой же защитой, как и объекты культурного наследия. При этом внесение во внешний вид исторической застройки изменений все же серьезно ограничивает городской закон об охранных зонах. Но с дворовыми фасадами дело обстоит менее строго, чем с лицевыми, которые формируют фронт уличной застройки. Многие улицы, как та же Лахтинская, охраняются законом как ценный элемент планировочной среды.

Источник: SOS СПб СНОС / Телеграм







Источник: SOS СПб СНОС / Телеграм







В случае с Лахтинской, по данным телеграм-канала «SOS СПБ Снос», тоже звучали заявления о сгнивших окнах. Однако на деле оказалось, что их состояние было ограниченно работоспособным и демонтажа не требовало.

В октябре жильцы дома Геринга на Большом проспекте Васильевского острова, 4, потребовали от подрядчика, который вел работы по капремонту, вернуть на место исторические двери и оставить в покое исторические окна. Волонтеры даже расчистили от краски одно заполнение, чтобы доказать, что рамы на самом деле в хорошем состоянии.

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В 2019 году исторический цветной витраж в Доме Петрова на Пионерской улице, 22, исчез. На его месте появился обычный белый стеклопакет.

Источник: предоставлено Анной Капитоновой

Незаконность демонтажа витражей подтвердили и в комитете по охране памятников.

Одна из парадных здания-памятника на Большой Пушкарской, 1/8, летом лишилась исторической части входной группы — резной фрамуги, которую заменили на пластик. Этот элемент входил в предмет охраны.

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В 2022 году исторические окна парадных оказались выломаны и у выявленного памятника — дома Лишневского. «Останки» сложили во дворе на улице Ленина, 41. И тоже — без разрешения профильного комитета.

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Осенью 2023 года уже не коммунальщики и ремонтники, а собственник нежилого помещения на первом этаже дома Шмидта в Перекупном переулке, 12, незаконно заменил оконное заполнение. По данным ВООПИиК, владелец не прекратил работы даже после выданного комитетом предупреждения.

Незаконные работы в домах-памятниках могут теоретически обернуться уголовным делом о повреждении или уничтожении объекта культурного наследия. По статье 243 УК РФ можно попасть за решетку на срок до 3 лет, а если речь идет об особо ценном объекте — то и до 6 лет.

На практике до возбуждения уголовного дела доходит нечасто. Например, в истории с разрушающейся дачей Мюзера КГИОПу было дважды отказано. А дошедшее до суда дело о разрушении особняка Черкасского в отношении бизнесмена Бориса Берсона в итоге было прекращено в связи с истечением сроков давности.