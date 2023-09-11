В Петербурге прекращено уголовное дело миллиардера Берсона. Наказывать за пренебрежение памятником поздно

Миллиардер Борис Берсон избежал уголовной ответственности за пренебрежение петербургским наследием — домом Алексея Черкасского (Риттера), который под его владением плесневел, разваливался и периодически горел.
О прекращении дела Берсона 11 сентября сообщили в объединённой пресс-службе судов. Бизнесмену вменяли преступное бездействие в сохранении и использовании памятника архитектуры на Университетской набережной, 23А. Согласно материалам, оно продолжалось с 2013 по 2021 год и повлекло повреждения без малого на 40 миллионов рублей.
Максимальное наказание, предусмотренное статьей 243.1 УК, — два года лишения свободы. Возможен штраф до 1 миллиона рублей. Штрафовали владельца особняка неоднократно.
В конце 2020 года комитет по охране памятников через суд обязал Берсона отреставрировать здание, которое некогда планировали превратить в элитный дом «для своих» с тремя квартирами с бассейнами и террасой на крыше. Через отведённые два года дом оставался подгоревшим и заколоченным.
Дело Берсона слушалось с декабря 2021-го, процесс затягивало в том числе здоровье подсудимого.
8 сентября суд постановил прекратить его в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Об этом ходатайствовали адвокаты. Стороны не возражали, уточнили в пресс-службе судов.