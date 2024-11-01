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Происшествия Публикуем кадры, на которых автобус собрал «паровозик» из машин на Двинской

Публикуем кадры, на которых автобус собрал «паровозик» из машин на Двинской

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25 комментариев

В распоряжении «Фонтанки» появились кадры с лазурным автобусом, который устроил аварию в Кировском районе Петербурга утром 1 ноября. Как видно на записи, транспорт, сворачивая к обочине, врезался в припаркованные машины, одну из которых он развернул.

В компании «Вест-Сервис» подтвердили, что водитель автобуса маршрута № 67 не справился с управлением. «Автобус прошел плановое техобслуживание, был исправен, перед выходом на линию автобус также прошёл необходимый технический осмотр. Водитель прошёл необходимое медицинское освидетельствование. Режим труда и отдыха также был соблюден», — уточнили в пресс-службе организации.

В результате ДТП, напомним, легкие травмы получила пассажирка.

В последнее время в Петербурге участились аварии с участием общественного транспорта. Так, два дня назад на Малой Морской улице водителю «Волгабаса» за рулем стало плохо, он зацепил припаркованные автомобили.

А 27 октября водитель МАЗа неожиданно повернул с Невского на Лиговский проспект на красный и впечатался в заднюю часть «Волгабаса», зацепив при этом несколько автомобилей. Помощь потребовалась десяти пострадавшим.

Как быть с водителем автобуса, который теряет сознание за рулем, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
25
274573038
54 минуты
Никогда же такого небыло?И вот опять?
Ганс-Дитрих Геншер
54 минуты
реально, каждый день уже
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