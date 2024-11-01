Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

0 м/c,

штиль.

 749мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52
Бензин за 60 рублей
Почему дорожает молочка
Промышленный Петербург
Задержаны экс-чиновники
«Сухой закон» на Вологодчине
Водитель автобуса без сознания
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Группа The Cure выпустила альбом под названием «Songs of a Lost World». Это первая пластинка за 16 лет

Группа The Cure выпустила альбом под названием «Songs of a Lost World». Это первая пластинка за 16 лет

405
Написать комментарий

Британская рок-группа The Cure выпустила первый за 16 лет новый альбом под названием «Songs of a Lost World». Об этом пишет The Washington Post, называя пластинку лучшим лонгплеем группы со времен классического «Disintegration».

С момента выхода альбома 2008 года «4:13 Dream» группа активно выступала на сцене и работала с собственными архивами, публиковала ремиксы, живые записи и ретроспективные релизы — но ни одного нового альбома.

«The Cure вернулись с „Songs of a Lost World“, произведением готического величия, которое вглядывается в экзистенциальную пустоту и размышляет о конце не только группы, но и всего», пишет издание.

«Songs of a Lost World» стал еще одним альбомом в дискографии The Cure (вместе с «The Head on the Door» 1985-го года), в котором автором песен выступил только лидер группы 65-летний Роберт Смит. Ему требуется почти три минуты, чтобы задать тон альбому первой строкой: «Это конец каждой песни, которую мы поем». Половина песен на альбоме длиннее шести минут, а одна из них длится больше 10 минут.

«Я стою снаружи в темноте и думаю, как я так постарел», — поет Смит в завершающей песне с соответствующим названием «Endsong». «Нет, мне здесь больше не место».

The Cure — британская рок-группа, образованная в 1978 году. Ее состав неоднократно менялся, а единственным постоянным участником остаётся фронтмен, вокалист, гитарист и автор песен Роберт Смит. Музыкальный стиль The Cure — сочетание новой волны, пост-панка, готического рока, альтернативного рока и дрим-попа.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Songs of a Lost World The Cure Альбом Пластинка Роберт Смит
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
Новости компаний
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
Новости компаний
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
ТОП 5
Новости компаний
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15