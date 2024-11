Группа The Cure выпустила альбом под названием «Songs of a Lost World». Это первая пластинка за 16 лет

Британская рок-группа The Cure выпустила первый за 16 лет новый альбом под названием «Songs of a Lost World». Об этом пишет The Washington Post, называя пластинку лучшим лонгплеем группы со времен классического «Disintegration».

«Songs of a Lost World» стал еще одним альбомом в дискографии The Cure (вместе с «The Head on the Door» 1985-го года), в котором автором песен выступил только лидер группы 65-летний Роберт Смит. Ему требуется почти три минуты, чтобы задать тон альбому первой строкой: «Это конец каждой песни, которую мы поем». Половина песен на альбоме длиннее шести минут, а одна из них длится больше 10 минут.