Группа The Cure выпустила альбом под названием «Songs of a Lost World». Это первая пластинка за 16 лет

Британская рок-группа The Cure выпустила первый за 16 лет новый альбом под названием «Songs of a Lost World». Об этом пишет The Washington Post, называя пластинку лучшим лонгплеем группы со времен классического «Disintegration».

С момента выхода альбома 2008 года «4:13 Dream» группа активно выступала на сцене и работала с собственными архивами, публиковала ремиксы, живые записи и ретроспективные релизы — но ни одного нового альбома.

«The Cure вернулись с „Songs of a Lost World“, произведением готического величия, которое вглядывается в экзистенциальную пустоту и размышляет о конце не только группы, но и всего», пишет издание.

«Songs of a Lost World» стал еще одним альбомом в дискографии The Cure (вместе с «The Head on the Door» 1985-го года), в котором автором песен выступил только лидер группы 65-летний Роберт Смит. Ему требуется почти три минуты, чтобы задать тон альбому первой строкой: «Это конец каждой песни, которую мы поем». Половина песен на альбоме длиннее шести минут, а одна из них длится больше 10 минут.

«Я стою снаружи в темноте и думаю, как я так постарел», — поет Смит в завершающей песне с соответствующим названием «Endsong». «Нет, мне здесь больше не место».

The Cure — британская рок-группа, образованная в 1978 году. Ее состав неоднократно менялся, а единственным постоянным участником остаётся фронтмен, вокалист, гитарист и автор песен Роберт Смит. Музыкальный стиль The Cure — сочетание новой волны, пост-панка, готического рока, альтернативного рока и дрим-попа.