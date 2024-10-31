Лукашенко: Белоруссия должна быть на переговорах при решении конфликта на Украине

По его словам, Белоруссии необходимо присутствовать за столом переговоров, если речь пойдет об урегулировании конфликта на Украине. «Больше мы ничего не требуем в этом плане. Готовы в этом направлении работать», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «недавно» Турция предоставляла площадку для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной, но состояться им не довелось. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский отказался от встречи на следующий день после того, как Россия дала на нее согласие.