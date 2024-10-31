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Общество Лукашенко: Белоруссия должна быть на переговорах при решении конфликта на Украине

Лукашенко: Белоруссия должна быть на переговорах при решении конфликта на Украине

783
6 комментариев

Белоруссия должна принять участие в переговорах по Украине, этот вопрос касается гарантий безопасности Минска. Такое заявление сделал глава государства Александр Лукашенко, пишет 31 октября БелТА.

По его словам, Белоруссии необходимо присутствовать за столом переговоров, если речь пойдет об урегулировании конфликта на Украине. «Больше мы ничего не требуем в этом плане. Готовы в этом направлении работать», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «недавно» Турция предоставляла площадку для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной, но состояться им не довелось. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский отказался от встречи на следующий день после того, как Россия дала на нее согласие.

Перед этим Владимир Зеленский сказал, что условием для завершения горячей фазы конфликта на Украине и начала мирных переговоров может стать отказ от ударов по энергетической инфраструктуре.

Издание Financial Times (FT) написало, что Россия и Украина при посредничестве Катара ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что в последнее время наблюдается много таких вбросов, которые «не имеют никакого отношения к реальности».

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Комментарии
5
карпатыч
21 минута
зачем ему гарантии безопасности? у него же бонба есть
278256818
18 минут
Вот жиж хитрож... с другой стороны он для Белоруссии старается.
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