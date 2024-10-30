Самые солидные издания не гнушаются публиковать вбросы. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя материал Financial Times о якобы начавшихся переговорах между Россией и Украиной о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

По его словам, в последнее время наблюдается много таких вбросов, которые «не имеют никакого отношения к реальности», пишет РИА Новости.

Песков добавил, что Россия не пойдет на переговоры до полного вывода ВСУ из всех российских территорий, включая новые регионы, и это базовое условие мирной инициативы.

Накануне издание Financial Times (FT) написало, что Россия и Украина при посредничестве Катара ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам.

Аналогичные переговоры, как сказано в статье, проходили в августе, но были сорваны вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Соответственно и сейчас, по словам собеседников FT, Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока украинские военные находятся на российской территории, и дальше консультаций диалог не продвинется.