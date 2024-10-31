«Звонил Хамзаев. Угрожал»: как депутаты из-за хиджабов поссорились

Депутат и ведущий программы «60 минут» на канале «Россия-1» Евгений Попов сообщил об угрозах со стороны другого российского парламентария — Султана Хамзаева. Депутатские страсти разгорелись из-за решения властей Владимирской области запретить хиджабы в школах.

«Звонил Хамзаев. Угрожал. Бывает.», лаконично написал в своем телеграм-канале Попов, а затем чуть позже выложил фрагмент эфира «60 минут», в котором обсудили высказывания Хамзаева, а сам Попов назвал Хамзаева «хайпожором», который «работает на клики» (чтобы его сообщения, упоминания посмотрели в социальных сетях).

Ранее депутат Госдумы из Дагестана Султан Хамзаев назвал власти Владимирской области «идиотами» из-за решения запретить хиджабы в школах, затем вновь повторно осудил их и добавил, что не будет отказываться от своих слов.

«Зачем министерство образования Владимирской области лезет в провокационные предложения?.. Ну или глава региона — кто он такой, вообще? Почему он должен запрещать то, что родитель в тяжёлом современном агрессивном мире воспитывает ребёнка в религиозном правильном состоянии, отправляет в школу, а вы говорите: нет, это неважно, снимай и уходи. Вы что, важнее, чем Конституция России?», сказал Хамзаев.

Евгений Попов в эфире своей передачи высказал мнение, что «некоторые избранники народа считают, что им можно больше, чем другим».

Вскоре после этого в телеграм-канале Хамзаева появилась публикация, в которой депутат подтвердил звонок Попову и уточнил, что «позвонил ему, сказал что так вести дискуссию некорректно. Высказал, что думаю по этому поводу».

«Попову нужно вести себя более профессионально, а если быть точнее, по-мужски. Если есть вопросы, пусть задает в лицо, а не за спиной разгоняет шум по трубам прямого эфира. Тем более, сидит в трех креслах справа от меня», написал Хамзаев и добавил, что Попов «рад стараться устраивать „хайпожорство“ на моей фамилии».

22 октября Министерство образования и молодежной политики Владимирской области издало указ о запрете ношения в школах одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося (включая хиджабы и никабы). Соратник Кадырова депутат Адам Делимханов назвал документ провокационным и заявил, что намерен добиться отмены запрета на ношение хиджабов в школах Владимирской области.

Между тем, по словам детского омбудсмена Владимирской области Юлии Раснянской, жалоб на запрет ношения хиджаба ей не поступало.