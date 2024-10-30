«Ненавижу политику и не доверяю большинству политиков»: Шварценеггер рассказал, за кого проголосует на выборах президента США

Актер, культурист и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сообщил, что на грядущих выборах президента США будет голосовать за кандидатку от демократов Камалу Харрис и ее соратника, губернатора Миннесоты Тима Уолза. Об этом Железный Арни написал в своих соцсетях.

Выбор он объяснил тем, что в первую очередь считает себя американцем и лишь потом республиканцем, и оговорился, что в настоящий момент ему не нравятся обе партии.

«Я не стесняюсь делиться своими взглядами, но я ненавижу политику и не доверяю большинству политиков, — написал он и добавил: — Я также понимаю, что люди хотят услышать меня, потому что я не просто знаменитость, я бывший губернатор-республиканец».

Актер перечислил свои претензии к Трампу, не называя имен: отрицание итогов выборов, наблюдение за штурмом Капитолия, невозможность делать что-то в сфере регулирования налогов за исключением того, что выгодно донорам кандидата, и напомнил слова кандидата-республиканца, что те американцы, которые с последним не согласны, являются более серьезными врагами США, чем Россия, Китай или Северная Корея.