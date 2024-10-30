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Город Новости компаний Покупатель отелей Sokos задумался об их реновации и планах по расширению сети

Покупатель отелей Sokos задумался об их реновации и планах по расширению сети

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Компания WONE Hotels, управляющая бывшими отелями Sokos в Петербурге, намерена заняться их обновлением и расширением сети. Об этом рассказал управляющий партнер компании Юрий Шумаков 30 октября в ходе пресс-ланча, посвященного итогам летнего туристического сезона.

По его словам, номерам Palace Bridge Hotel в Биржевом переулке, который открылся в 2006 году, требуется ремонт. Также есть технические моменты, связанные с эксплуатацией спа-комплекса. Реновация начнется через 1,5–2 года, но полное закрытие не планируется — ремонт будет вестись поэтажно. Инвестиции в проект компания пока оценить не готова.

Сейчас управлении WONE Hotels находятся еще два бывших отеля Sokos — Vasilievsky Hotel на 4-й линии В.О. и Cosmos St. Petersburg Olympia Garden (по франшизе).

Также компания намерена взять в управление апарт-отель «Life Apart Октябрьская» на Октябрьской набережной, который строит ГК «Максимум Лайф Девелопмент». Запуск ожидается через полтора-два года. Юрий Шумаков не исключил возможности покупки нового гостиничного бизнеса. «Мы активно смотрим варианты к расширению», — сказал он.

Гостиничная сеть Sokos (входит в финскую S-Group) ушла из России в 2022 году. Бизнес по управлению тремя гостиницами в Петербурге выкупили совладельцы группы Awara IT Александр Ермаков и Юрий Шумаков. Выручка ООО «Ван Хотелс» (ранее ООО «Сокотель») в 2023 году составила 2,5 млрд рублей, чистая прибыль — 420 млн рублей.

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Sokos Отели Реновация WONE Hotels
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