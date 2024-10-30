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Общество Задержание по делу о теракте на железной дороге в Петербурге попало на видео. Заходили с кувалдой и ломом

Задержание по делу о теракте на железной дороге в Петербурге попало на видео. Заходили с кувалдой и ломом

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5 комментариев

Чуть больше десяти тысяч за поджог каждого из пяти релейных шкафов обещали двум юным петербуржцам, но не заплатили даже этого. Подработку, обернувшуюся делом о теракте, обещал человек якобы из Германии.

Задержание подозреваемых в серии поджогов на железной дороге в Петербурге 30 октября показала пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии. Сотрудники УФСБ и транспортной полиции нагрянули к фигурантам вместе с ОМОНом «Балтика» (на транспорте) главного управления Росгвардии. Чтобы вскрыть дверь, потребовались лом и кувалда.

Один из подозреваемых рассказал, что о возможной работе «спамом написал человек из Германии». Предложение поначалу будто бы не вызвало доверия.

«Мы сначала не знали, какую работу. Думали даже не соглашаться. Стрёмно было», — рассказал 19-летний петербуржец. За поджог пяти шкафов собеседник обещал 115 тысяч рублей на двоих. Задача была выполнена, но обещанных денег исполнители не получили — переписку с ними прервали.

Релейные шкафы горели на перегонах станций Лигово — Стрельна, Горелово — Красное село, Стрельна — Лигово. Не обошлось без сбоев в движении поездов.

Поджоги квалифицировали как теракт, совершённый группой лиц по предварительному сговору. Оба петербуржца под стражей.

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Комментарии
5
Ганс-Дитрих Геншер
21 минута
будут теперь телогрейки шить до 40 лет)) зато обеспечены работой
твой отец ля
17 минут
19 лет, а в голове пустота...поди еще и на фонтанке сидели под ником андрюша котиков)
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