В Петербурге задержали 19-летних поджигателей пяти релейных шкафов

В Петербурге задержали двух 19-летних юношей, подозреваемых в серии поджогов релейных шкафов. Правоохранители выяснили, что приятели работали по поручению куратора из мессенджера, сообщает 28 октября пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу.

Источник: Транспортная полиция СЗФО

По предварительным данным, с помощью спичек и бензина молодые петербуржцы подожгли пять релейных шкафов на перегонах станций Лигово — Стрельна, Горелово — Красное Село, Стрельна — Лигово. Как оказалось, обещанные 115 тысяч рублей за работу поджигатели не получили.

Источник: Транспортная полиция СЗФО







Возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, совершенные через интернет. Петербуржцы находятся под стражей.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге в течение двух дней горело оборудование железной дороги. Из-за этого были задержаны почти 20 поездов.