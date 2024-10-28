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Происшествия В Петербурге задержали 19-летних поджигателей пяти релейных шкафов

В Петербурге задержали 19-летних поджигателей пяти релейных шкафов

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2 комментария

В Петербурге задержали двух 19-летних юношей, подозреваемых в серии поджогов релейных шкафов. Правоохранители выяснили, что приятели работали по поручению куратора из мессенджера, сообщает 28 октября пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу. 

По предварительным данным, с помощью спичек и бензина молодые петербуржцы подожгли пять релейных шкафов на перегонах станций Лигово — Стрельна, Горелово — Красное Село, Стрельна — Лигово. Как оказалось, обещанные 115 тысяч рублей за работу поджигатели не получили. 

Возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, совершенные через интернет. Петербуржцы находятся под стражей. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге в течение двух дней горело оборудование железной дороги. Из-за этого были задержаны почти 20 поездов.

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Комментарии
2
Ref
18 минут
Совершеннолетние, значит сядут надолго. Потом клеймо на всю жизнь. "Враг народа"...
ixform
5 минут
нужно штраф выписать поджигателям по 500 тысяч и отпустить пусть ещё желающие пополнить казну проявят свои злые намерения а тем кто их поймал премировать по 100 тысяч и плюс 14 дней к отпуску
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