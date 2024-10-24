Релейные шкафы второй день горят в Петербурге: опаздывают почти двадцать поездов

Загоревшийся релейный шкаф выбил из графика электрички на Балтийском направлении. Оборудование железной дороги горит в Петербурге второй день подряд, как подозревают — не случайно.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, утром 24 октября задержаны 18 пригородных поездов Балтийского направления. Десять поездов в сторону Петербурга опаздывают до 22 минут, восемь в сторону Луги ждать приходится до 45 минут.

«Октябрьская железная дорога предпринимает все необходимые меры для нормализации графика движения», — уточнили в пресс-службе.

Причина сбоя в движении находится на перегоне Стрельна — Лигово. Около шести часов утра там загорелся релейный шкаф. По предварительным данным, его подожгли.

В ночь на 23 октября тушить пришлось оборудование в Красном Селе. Последствия показывали в соцсетях. На работу железнодорожного транспорта случившееся не повлияло.

В ОЖД напоминают, что за поджоги релейных шкафов предстоит отвечать по уголовной статье. О подозрительных лицах на объектах железнодорожного транспорта очевидцев просят сообщать в полицию или на горячую линию ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00.