На развязке ЗСД с Благодатной четыре ночи будут перекрывать съезды

Строительные работы перекроют съезды на развязке Западного скоростного диаметра Петербурга в конце октября — начале ноября. Движение будут останавливать по ночам.
Изменения связаны со строительством Витебской развязки и затронут развязку ЗСД с Благодатной улицей, сообщает 29 октября пресс-служба «Магистрали северной столицы». Первые перекрытия запланированы уже на ближайшие две ночи.
Съезд с ЗСД на Благодатную улицу будут закрывать:
с 23:00 29 октября до 6:00 30 октября;
с 23:00 31 октября до 6:00 1 ноября.
Въезд с Благодатной улицы на ЗСД в южном направлении перекроют:
с 23:00 29 октября до 6:00 30 октября;
с 23:00 31 октября до 6:00 1 ноября;
с 23:00 3 ноября до 6:00 4 ноября;
с 23:00 4 ноября до 6:00 5 ноября.
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