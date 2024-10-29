На развязке ЗСД с Благодатной четыре ночи будут перекрывать съезды

Строительные работы перекроют съезды на развязке Западного скоростного диаметра Петербурга в конце октября — начале ноября. Движение будут останавливать по ночам.

Изменения связаны со строительством Витебской развязки и затронут развязку ЗСД с Благодатной улицей, сообщает 29 октября пресс-служба «Магистрали северной столицы». Первые перекрытия запланированы уже на ближайшие две ночи.