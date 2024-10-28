Как же так, господин полицейский? «Вежливого Руса» изолировали за мордобой

майора полиции Руслана Сентемова обвиняют в превышении полномочий Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»







Петербургский суд постановил держать под стражей замначальника полиции Центрального района Руслана Сентемова. Читателям «Фонтанки» он знаком по публикациям, в которых мы называли его антагонистом оппозиционеров, легендой Невского проспекта и даже совместно придумали слоган «Вежливый Рус». Сегодня говорить с журналистами он не захотел, а свое лицо скрыл под маской.

Прозвище «Господин полицейский» за Русланом Сентемовым закрепилось в 2018 году — после яркого диалога с участником протестной акции, в котором тогда еще старший лейтенант полиции заявил, что его до/лжно именно так и называть. Он много и охотно говорил с оппозиционерами (а затем отдавал приказ на задержание), приходил в редакцию «Фонтанки», объяснял свою позицию и часто произносил слово «уважение».

28 октября 2024 года «Фонтанка» в числе других журналистов наблюдала, как Руслана Сентемова заводят в зал суда на избрание меры пресечения — лицо (теперь уже) майора скрывает медицинская маска, на глаза надвинут капюшон.

Руслан Сентемов на избрании меры пресечения в Октябрьском райсуде Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

В зале суда Сентемов сидел, согнувшись к коленям, но долго эту картину прессе наблюдать не пришлось — по просьбе следствия заседание объявили закрытым.

Руслана Сентемова обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. Речь идет об инциденте, который произошел 28 сентября на Миллионной улице. Потерпевший — Вардан Арутюнян, управляющий по доверенности ночным магазином, где с середины лета четырежды протоколировали торговлю алкоголем во внеурочное время. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как Сентемов дал Арутюняну две пощечины, одну оплеуху и ударил собственной головой.

В коридоре вместе с журналистами решения судьи ожидали родные Сентемова. От огромной сумки, в которой, по всей видимости, были вещи для СИЗО, веяло пессимизмом. Тишина стояла такая, что сквозь закрытые двери был слышен голос майора:

…«немножко оступился»…

…«16 лет стоял на страже законности и правопорядка»…

…«конечно, сожалею»…

Корреспонденту «Фонтанки» послышалась просьба не отправлять в СИЗО, потому что «нужно содержать семью» и «искать новую работу».

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Ожидали решения по мере не только журналисты и родные Сентемова. Привычка скрывать лица от фотокамер выдавала в этой группе мужчин принадлежность к силовым структурам, а один из них — Денис — одинаково по-свойски общался как с проходившими мимо сотрудниками полиции в форме, так и с приехавшим чуть позже правозащитником Динаром Идрисовым. Не смог Денис пройти и мимо журналистов тоже. Когда обсуждали фабулу дела Сентемова, один из корреспондентов рассказал, что живет рядом с тем самым магазином, но ровно в 22:00 он закрывается. «Да ладно, у меня видосики есть, что всё работает и продается», — вставил реплику Денис.

Еще до начала заседания «Фонтанка» пыталась поговорить с коллегами Сентемова — если уж не о деле, то хотя бы о личности майора. Говорить согласились немногие, но характеристика ожидаемая: грамотный, добросовестный и инициативный начальник, принципиальный и требовательный, а его задержание в коллективе приняли близко к сердцу и с некоторой тревогой.

«У нас борьба продажей алкоголя в ночное время стоит на особом контроле. Сколько мы боролись с теми же плохими местами на той же Думской, на Некрасова. И всё равно продолжают торговать. По данному магазину уже было около четырех закупок за полгода», — рассказал «Фонтанке» собеседник.

Так совпало, что контрольные закупки и протоколы в магазине начались летом 2024 года, когда умер фактический владелец магазина. Неприятности у его сына, Вардана Арутюняна, начались со штрафа в 500 рублей, потом в 600, а затем его еще дважды административно арестовывали, всё это — по статьям о мелком хулиганстве. По щекам Сентемов его хлопал как раз перед четвертым протоколом. В материалах, представленных следствием суду, говорится, что у Арутюняна закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы.