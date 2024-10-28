Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

зап.

 757мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81
СКА и Спартак поссорились
Будет ли в Грузии Майдан
Промышленный Петербург
Куда сводить ребенка на каникулах
Актриса в метро
Память жертв репрессий
Правосудие без ГАС
Гадание по ставке ЦБ
Премьер Белоруссии в Петербурге
Рейтинги "Фонтанки"
Образ жизни тест Вы вообще учили географию или знаете только где Петербург? Ответьте хотя бы на 6 из 10 вопросов

Вы вообще учили географию или знаете только где Петербург? Ответьте хотя бы на 6 из 10 вопросов

Ну что, готовы блеснуть знаниями?

1 349
1 комментарий

На глобусе всех ответов на наши вопросы точно не найти

Временами знания по географии нам очень пригождаются. И как приятно осознавать, что вы знаете даже мельчайшие подробности о мире, в котором живете. Этот тест не только поможет вам вспомнить уже известное, но и откроет новые горизонты знаний. Давайте проверим ваш уровень!

ТЕСТПройден 663 раза
1 / 10

Для разминки самый простой вопрос: какой российский город раньше назывался Кёнигсберг?

  • Краснодар

  • Калининград

  • Волгоград

  • Братск

2 / 10

В какой африканской стране самое большое население?

  • Эфиопия

  • Нигерия

  • Кения

  • Египет

3 / 10

Единственное море в мире, у которого нет береговой линии, называется…

  • Саргассово море

  • Ирландское море

  • Тирренское море

  • Гебридское море

4 / 10

Какое самое высокое рукотворное сооружение когда-либо было построено?

  • Шанхайская башня в Китае

  • Сверхвысокое здание Merdeka 118

  • Телевизионная башня Tokyo Skytree

  • Небоскреб Бурдж-Халифа

5 / 10

Как называется замок, вдохновивший Уолта Диснея на создание замка Золушки в фильме 1950 года?

  • Виндзорский замок

  • Замок Нойшванштайн

  • Мон-Сен-Мишель

  • Замок Гогенцоллерн

6 / 10

Как называется самый высокий непрерывный водопад в мире?

  • Трес-Эрманос

  • Олоупела

  • Анхель

  • Тугела

7 / 10

Где находится самая большая пустыня в мире?

  • Антарктида

  • Сахара

  • Гренландия

  • Каракумы

8 / 10

Назовете столицу Багамских островов?

  • Камагуэй

  • Вест-Энд

  • Николс-Таун

  • Нассау

9 / 10

Морской путь в какую страну искала экспедиция Христофора Колумба, доплыв вместо этого до Америки?

  • Шотландия

  • Испания

  • Китай

  • Индия

10 / 10

Какой народ на Земле самый низкорослый?

  • Лаосцы

  • Пигмеи

  • Малагасийцы

  • Гватемальцы

ПО ТЕМЕ
Тест География
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 минут
А при чем здесь география?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00
Как сохранить душевное равновесие и оптимизм в преддверии зимы
25 октября, 18:00
Стартовал прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
25 октября, 17:26
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 октября, 16:31
Сбер: с начала года объём портфеля кредитования девелоперов Северо-Запада превысил 470 млрд рублей
25 октября, 16:30
ГК «А101» предлагает выиграть квартиру в космической игре
25 октября, 16:30
Наше радио — музыка поколений
25 октября, 16:20
На отдых с 4G: МегаФон модернизировал сеть на озере Красногвардейское
25 октября, 16:12
Сбер представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант
25 октября, 13:45
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55