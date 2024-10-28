Тяжёлое ДТП в Крыму. «Шкода» «собрала» сразу два питбайка, погибли трое подростков

Трое подростков погибли и один пострадал в результате столкновения квадроцикла и двух питбайков с автомобилем на трассе в Крыму. Подробности сообщили в региональном МВД в понедельник, 28 октября.
Трагедия произошла накануне около 23 часов на автодороге Нижнегорский — Белогорск. По предварительным данным, 28-летний водитель «Шкоды Октавии», не выбрав безопасную скорость, столкнулся с попутными участниками движения. Двое несовершеннолетних водителей питбайков и пассажир квадроцикла получили смертельные травмы. Водитель квадроцикла 2007 года рождения доставлен в ближайшую больницу.
По факту аварии начата проверка, устанавливаются все детали произошедшего.
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